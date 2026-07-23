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poslovanje

Grupa Podravka u prvih šest mjeseci 2026. ostvarila rast prihoda unatoč makroekonomskoj neizvjesnosti

Grupa Podravka
Podravka
VL
Autor
Promo
23.07.2026.
u 15:56
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Grupa Podravka je i u prvih šest mjeseci 2026. nastavila uspješno poslovati, uz rast prihoda u svim segmentima (Prehrana, Farmaceutika i Poljoprivreda) te očuvanje profitabilnosti, kako na razini Grupe, tako i po pojedinim segmentima poslovanja. U razdoblju od siječnja do lipnja ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju prethodne godine. Normalizirana EBITDA pritom je iznosila 89,6 milijuna eura, a normalizirana neto dobit 41,1 milijun eura, čime je zadržana razina profitabilnosti usporediva s prošlogodišnjom, unatoč pojačanoj makroekonomskoj neizvjesnosti.

Promatrano razdoblje obilježila je pojačana neizvjesnost na globalnim i regionalnim tržištima, uključujući pritiske na kupovnu moć potrošača, nestabilna makroekonomska kretanja u dijelu srednjoeuropskih zemalja te nepovoljne trendove cijena u poljoprivredi. Unatoč takvom okruženju, Podravka je uspjela ostvariti rast prihoda u ključnim segmentima i zadržati dobru razinu profitabilnosti.

„Prvih šest mjeseci 2026. još jednom su potvrdili snagu našeg poslovnog modela. Usprkos pojačanoj neizvjesnosti iz okruženja i rastu cijena energenata, nastavljamo s rastom prihoda i ulaganjima u dugoročnu konkurentnost. Posebno me veseli što istodobno jačamo prehrambeni i farmaceutski segment te provodimo razvojne projekte u poljoprivredi“, istaknula je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

U segmentu Prehrane prihodi od prodaje iznosili su 298,9 milijuna eura, što je 3,3 milijuna eura, odnosno 1,1 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. Rast je ponajprije potaknut razvojem vlastitih brendova na tržištima Hrvatske, jugoistočne i zapadne Europe.

Segment Farmaceutike (Belupo) ostvario je prihode od 94 milijuna eura, što je 6,3 milijuna eura, odnosno 7,1 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine, potaknut višim prihodima svih kategorija. 

Segment Poljoprivrede (Podravka Agri) ostvario je poslovne prihode od 131,8 milijuna eura, što je 0,6 milijuna eura, odnosno 0,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, unatoč pritiscima izazvanima padom burzovnih cijena svinja i nižim cijenama mlijeka. Negativne efekte takvog okruženja Grupa je u velikoj mjeri ublažila procesnim unapređenjima, prilagodbama modela rada te daljnjim ulaganjima u učinkovitost poljoprivredne proizvodnje, čime se stvaraju preduvjeti za dugoročno veće prinose i jaču konkurentnost.

Istodobno, Grupa Podravka nastavila je s ulaganjima u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i razvoj brendova te u projekte koji dodatno učvršćuju prisutnost na međunarodnim tržištima. Među važnim projektima ističu se jačanje prisutnosti Lino Lade u velikim maloprodajnim lancima u Njemačkoj, razvoj novih vinograda Vina Belje, širenje proizvodnje krumpira te nastavak investicijskih projekata na lokacijama Grupe u Hrvatskoj.

„U potpunosti smo usmjereni na daljnji rast poslovanja na svim tržištima, ulaganja u zaposlenike, proizvodne kapacitete i digitalnu transformaciju. Naš je cilj nastaviti stvarati preduvjete za održiv i dugoročan rast svih segmenata poslovanja, neovisno o razini neizvjesnosti u okruženju u kojem poslujemo“, zaključila je Dalić.

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