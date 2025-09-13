'Povreda osjećaja' i ubijanje slobode: Slobodna volja i pravo na izražavanje temelj su demokracije

Kao jednom od autora nagrađivanog filma "Mirotvorac", povrijeđeni su moji osjećaji činjenicom da pod pritiskom veteranskih grupa film o Josipu Reihl-Kiru u Benkovcu i u Zadru nije dobrodošao. Vjerujem da isti ili sličan osjećaj imaju moji ostale kolege koji su stvarali ovaj film koji je pošteno i iskreno napravljen u suradnji redatelja, producenta, scenarista, montažera i ostalih. Što će država, odnosno aktualna vlast napraviti u vezi s tim? Jedno veliko ništa. Njima je posve normalna činjenica da se film koji je dobio najveću nagradu našeg najvažnijeg filmskog festivala, kao i brojne druge nagrade nakon Pule, ne može prikazivati na određenom teritoriju Republike Hrvatske. Moji povrijeđeni osjećaji ili osjećaji mojih kolega i prijatelja također su državi nevažni, iako smo njezini građani koji uredno plaćaju porez i poštuju zakone. Uostalom, nije li za velikog i neponovljivog Vladu Gotovca domoljub bio onaj tko uredno plaća porez državi?!