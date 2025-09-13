Naši Portali
OSJEĆAJI KAO ALAT

'Povreda osjećaja' i ubijanje slobode: Slobodna volja i pravo na izražavanje temelj su demokracije

Autor
Hrvoje Zovko
13.09.2025.
u 11:44

Svaka kreativna provokacija ima svoju ulogu da se društvo razvija, a ne da stoji u mjestu. I ničiji osjećaji ne smiju i ne mogu zadirati u tuđe slobode, slobode koje nam i Ustav garantira

Kao jednom od autora nagrađivanog filma "Mirotvorac", povrijeđeni su moji osjećaji činjenicom da pod pritiskom veteranskih grupa film o Josipu Reihl-Kiru u Benkovcu i u Zadru nije dobrodošao. Vjerujem da isti ili sličan osjećaj imaju moji ostale kolege koji su stvarali ovaj film koji je pošteno i iskreno napravljen u suradnji redatelja, producenta, scenarista, montažera i ostalih. Što će država, odnosno aktualna vlast napraviti u vezi s tim? Jedno veliko ništa. Njima je posve normalna činjenica da se film koji je dobio najveću nagradu našeg najvažnijeg filmskog festivala, kao i brojne druge nagrade nakon Pule, ne može prikazivati na određenom teritoriju Republike Hrvatske. Moji povrijeđeni osjećaji ili osjećaji mojih kolega i prijatelja također su državi nevažni, iako smo njezini građani koji uredno plaćaju porez i poštuju zakone. Uostalom, nije li za velikog i neponovljivog Vladu Gotovca domoljub bio onaj tko uredno plaća porez državi?!

Ključne riječi
festival prosvjed osjećaji demokracija

Avatar Original_Brexit
Original_Brexit
11:59 13.09.2025.

Nećemo tako druže. Svaka zajednica zabranjuje stvari koje smatra neprimjerenima. Zabrane su normalne. Samo treba odlučiti što se zabranjuje. Vi neprijatelji Hrvatske države, 20% yugo ljevičara, petokolonaša bi pod krinkom slobode govora i umjetnosti širilo mržnju i subverziju protiv svega hrvatskog. Hrvatski narod vam u hrvatskoj državi kaže: Nećete bando.

