Vraća se prava zima: Ponovno će padati snijeg, temperature sve niže, bit će i kiše

U većini predjela danas će biti umjereno do pretežno oblačno, a u Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice će biti malo kiše, u unutrašnjosti i susnježice te snijega, uglavnom u drugom dijelu dana. Ponajprije u Lici ujutro magla. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7, na Jadranu od 11 do 16 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu lokalno kiša, osobito na srednjem i južnom dijelu. U unutrašnjosti mala vjerojatnost za oborinu, uglavnom slabu susnježicu i snijeg, posebice u noći i ujutro. Vjetar će biti većinom slab. Na većem dijelu Jadrana očekuje se mjestimice umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, na krajnjem jugu jugo, potkraj dana i drugdje. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između -3 i 2, na Jadranu od 6 do 10 °C. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 11 i 15 °C.

"Idućih dana na kopnu umjereno do pretežno oblačno, osobito od srijede s povremenom i mjestimičnom oborinom na granici kiše i snijega, najvjerojatnije u Gorskoj Hrvatskoj. Dnevna temperatura zraka niža, no jutra će biti toplija. I na Jadranu do sredine tjedna umjerena i povećana naoblaka, a sunčana razdoblja kratka. Povremeno će padati kiša, češće od srijede kada je moguć i poneki pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo, u utorak na sjevernom dijelu nakratko bura. Dnevna temperatura zraka malo će se sniziti", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

