Potres u vrhu Ukrajine? Cure detalji navodnog tajnog sastanka o budućem nasljedniku Zelenskog

Valerij Zalužni, general s četiri zvjezdice i nekadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske, a sada veleposlanik Ukrajine u Velikoj Britaniji, u javnosti se odavna spominje kao glavni politički konkurent te nasljednik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ankete u Ukrajini pokazuju da ga i podržava više ljudi nego aktualnog predsjednika Ukrajine. O tome da će on biti idući ukrajinski predsjednik nagađaju mnogi, a Rusi su ovih dana objavili da su na tajnom sastanku o tome odlučili i Velika Britanija i SAD.



No, iako je tu informaciju plasirala ruska obavještajna služba u svom izvješću, sasvim sigurno s vlastitim motivima za takvu tvrdnju, nesumnjivo je da zapadna javnost i mediji sve više upoznaju Zalužnog, a na to se može gledati kao na pripremu za neku njegovu veću ulogu u Ukrajini. U prilog tomu govori i njegov nedavni intervju za Vogue, doduše ukrajinsko izdanje časopisa, ali i mnogi drugi mediji na Zapadu sve ga više spominju u pozitivnom svjetlu. Uzevši u obzir posljednji potez Zelenskog u vezi s ukidanjem neovisnih protukorupcijskih tijela, koje je ipak na kraju odlučio vratiti, polako se pokazuje da Zelenski nije nedodirljiv te ga kritiziraju i javnost i neki zastupnici ukrajinskog parlamenta. Te su kritike sve glasnije i očitije i u ukrajinskim medijima.