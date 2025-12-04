Naši Portali
HAPIH UPOZORIO

Povlači se i ovaj proizvod. Jeste li ga već kupili?

Šibenik: ?etvrti op?i bojkot trgovina na incijativu udruge Halo inspektore
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Vecernji.hr
04.12.2025.
u 08:22

Proizvod nije u skladu s Uredbom 1935/2004 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

"Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Grill King Cast Iron tava s drvenom ručkom, 29 cm, EAN: 3858885652961, zbog migracije anorganskog arsena", javlja HAPIH.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 1935/2004 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ. Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta.

HAPIH (Hrvatska agencija za poljoprivredno-hrvatsku i hranu) je nacionalna agencija koja upravlja politikama i strategijama vezanim uz poljoprivredu, ruralni razvoj i sigurnost hrane u Hrvatskoj. Njena misija je osigurati održivost poljoprivrednih resursa i unaprijediti konkurentnost sektora kroz podršku poljoprivrednicima, investicije i implementaciju europskih smjernica. 

Upozorenja za potrošače o povlačenju proizvoda odnose se na obavijesti o sigurnosnim rizicima vezanim uz određene proizvode koji su povučeni s tržišta zbog nesukladnosti sa standardima, a potrošači se pozivaju da se suzdrže od njihove upotrebe i vrate ih trgovcima ili proizvođačima za povrat novca ili zamjenu.

