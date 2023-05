Povjesničar Klasić primio prijetnje: 'Razmišljaš li gdje ćeš biti pokopan kad te likvidiraju?'

Pridružio si se onima koji traže promjenu naziva ulica koje su dobili po "ustašama". Ovi "ustaše" zaslužni su za svoj doprinos hrvatskom narodu i ostat će zapamćeni za razliku od otpadnika i izdajnika kao što si ti i takvi. A kao što znaš, izdajnicima se ne oprašta. Zato, razmišljaš li gdje ćeš biti pokopan nakon što budeš likvidiran? Preporuka: kremiraj se tako da ti se ne možemo posrati na grob. Prenesi ovu preporuku i Stipi Mesiću, haaškom tajnom svjedoku i drugima iz dobro poznatog izdajničkog brloga: Goldsteinu, Jakovini, Pusiću i takozvanim antifašistima – poruka je to koju je potpisao "ustaša", garnirana ustaškim pozdravom "za dom spremni", koja je u utorak ujutro dočekala povjesničara Hrvoja Klasića u omotnici na njegovu radnom stolu u kabinetu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojemu je izvanredni profesor.

Odustao od policije

I nije prva. Riječ je o jednoj u nizu gnjusnih prijetnji ubojstvom kakve Klasić redovito dobiva, posebice nakon javnih nastupa na kojima govori o NDH, ustaškom pokretu i ZDS-u kao ustaškom pozdravu. Prijetnje stižu i na kućnu adresu i na fakultet, a nedavno ih je, kako nam je sam kazao, i prijavljivao policiji. Ovu najnoviju, kao i prethodnu nije jer, kaže, nema više smisla s obzirom na to da mu se policija nikada nije javila povratno da ga izvijesti što je uopće poduzela kad je o tome riječ.

Foto: Privatna arhiva

– Zašto bih to više radio? Bio sam više puta na policiji, jednom na preporuku samog ministra Davora Božinovića, koji mi je preporučio da prijetnju prijavim, i baš se ništa nije promijenilo. Istina, prijetnje jesu nešto rjeđe nego što su bile ranije, ali i dalje stižu. I svaki put jasno je da se radi o predumišljaju jer taj netko morao je prvo osmisliti i napisati na računalu prijetnju, isprintati je, naći moju adresu, kupiti markicu i ubaciti pismo u sandučić. Dakle, ovdje se ne radi o nekakvom afektu, nego o cijelom procesu, netko to svjesno radi – kaže Klasić, koji priznaje i da mu zbog svega nije nimalo svejedno. Nije se, kaže, dobro bojati i živjeti u strahu, ali nije dobra ni ona druga krajnost, ignorirati sve što se događa i uvjeravati se da će sve i ostati samo na prijetnjama.

– Iskreno, nije mi svejedno kada po mraku dolazim kući. Nikad ne znaš kakav psihološki profil ima osoba koja je u stanju ovako nešto napisati – kaže Klasić, kojeg u prijetnjama koje nam je dao na uvid nerijetko zovu srbočetnikom koji treba zapamtiti da u životu sve dođe na naplatu, kojeg treba ubiti, odnosno "dovršiti posao koji srbočetnici nisu napravili, s obzirom na to da je i sam Klasić bio pripadnik Hrvatske vojske. Ono što je još bizarnije jest činjenica da osim prijetnji Klasiću na kućnu adresu redovito stižu i pozivi na sud. Tuže ga ljudi koje je "povrijedio" jer je, primjerice, rekao da je NDH nastala 10. travnja 1941. godine i da time vrijeđa one koji "znaju da NDH postoji oduvijek", a ima i tužbu jer je "otežao poslovanje" čovjeku kojemu je ZDS slogan tvrtke i koji od Klasića zbog toga traži milijunsku odštetu. I umjesto da sudovi odbace takve tužbe, od Klasića se u svakom od tih slučajeva tražilo da se na te tužbe i očituje. Ta očitovanja, kako nam je kazao, znali su mu pisati ugledni odvjetnici Anto Nobilo i Čedo Prodanović, ali postalo mu je neugodno ljude to prečesto tražiti pa je očitovanja počeo pisati sam i slati ih sudu. Za komentar sulude situacije upitali smo i samog odvjetnika Antu Nobila, koji kaže kako je jasno da sudovi postupaju birokratski umjesto da takve tužbe odbacuju kao neosnovane.

HOS kopirao NDH

– Ako s takvim ljudima i s takvim tužbama idete u redovnu parničnu proceduru, onda im dajete i legitimitet i važnost, što je pogrešno. Uza sve to, takvo fingiranje sudaca i košta nešto novca i troši bespotrebno nečije vrijeme – kaže Nobilo. Poručuje da je izvorište problema država, koja nije zauzela jasan stav o pitanju ustaškog pozdrava "za dom spremni". A kao poseban problem, koji je izazvao dodatnu pomutnju, podsjeća na premijerovu komisiju za suočavanje s prošlošću koja je kazala da ZDS ima dvostruku konotaciju.

>> VEČERNJI TV: Treba li korištenje Za dom spremni biti kazneno djelo?

– A nema. To je bio ustaški pozdrav, kao što se zna da je HOS kopirao NDH – kaže Nobilo i dodaje da se ništa neće riješiti ni novim Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, u kojemu su kazne za kršenje javnog reda i mira znatno porasle jer propuštena je prilika jasno se u zakonu odrediti po pitanju ZDS-a i drugih ustaških insignija. Stoga će opet sve ovisiti isključivo o tome kako će postupati prvo policija, a potom i sudovi. Slaže se da bi policija trebala ozbiljnije shvatiti prijetnje koje se upućuju povjesničaru Klasiću budući da "nikada ne znate kada se nešto može dogoditi". – U pravilu, oni koji prijete nikada ništa doista i ne poduzmu. Ali nikada ne znate što se može dogoditi i kada se situacija u društvu može zaoštriti – zaključio je Nobilo.