Povišicu od 83 posto dobit će i smijenjeni dužnosnici koji su aktivirali formulu 6+6

Odlučujući na posljednjoj sjednici o povećanju osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika za više od 83 posto, Vlada je izračunala kako će država za to u ovoj godini ukupno morati izdvojiti nešto više od 4,1 milijun, a idućih godina po desetak milijuna eura. Porezni će obveznici, međutim, kao posljedicu ove odluke morati “iskeširati” i dodatni novac, jer će plaće automatski rasti i velikom broju gradonačelnika i župana, kao i bivšim dužnosnicima koji su nakon prestanka mandata aktivirali naknadu plaće šest plus šest mjeseci. No, popis onih koji bi mogli profitirati od ove odluke tu ne prestaje. Znatno veća buduća primanja ova bi odluka mogla donijeti i onima koji su do prosinca 2011. godine bili u saborskim klupama, na ministarskim funkcijama ili u Ustavnom sudu, a još se nisu umirovili.

Nova Vlada Zorana Milanovića tada je predložila, a Sabor prihvatio ukidanje povoljnijih uvjeta po kojima su dužnosnici ranije odlazili u mirovinu i od tada su svi podvedeni pod opće mirovinske propise. Ideja je pritom bila da se novi zakon primjenjuje za sva buduća umirovljenja, dakle i na izračun mirovina onih koji su zastupnici ili ministri bili u ranijim sazivima Sabora i mandatima Vlade, što je nagnalo sedmero tada oporbenih zastupnika, ali i Damira Kajina, koji je bio dio parlamentarne većine, da se, netom prije nego što je novi zakon stupio na snagu, umirove na jedan dan i sebi tako osiguraju financijski mirniju budućnost.

Na kraju se ispostavilo da taj nepopularan potez nisu ni trebali povlačiti, jer je Ustavni sud kasnije srušio prijelaznu odredbu koja je omogućavala takvu povratnu primjenu zakona pa oni koji su na dužnostima bili do 2011. godine od tada u mirovinu, i to povlaštenu, mogu s 20 godina staža i 55 godina života, odnosno s 50 ako je riječ o ženama. Dodatni je uvjet za saborske zastupnike da su na toj funkciji bili više od pola mandata, odnosno više od dvije godine, s tim da za to vrijeme i nisu baš morali sjediti u Saboru, budući da se ista povlastica priznaje i onima kojima je mandat bio u mirovanju. Svima njima zakon je garantirao, te i dalje garantira, mirovinu od 65 posto osnovice, odnosno neto plaće koju u trenutku kada se odluče umiroviti imaju dužnosnici koji su u tom trenutku na funkciji koju su oni nekoć obnašali, plus dva posto za svaku godinu staža.

FOTOGALERIJA Objavljeni detalje: Pogledajte koliko će zarađivati Plenković, Milanović, Jandroković...

A s obzirom na to da će saborski zastupnici po novome primati u prosjeku 1600 eura veću plaću, jasno je da su oni koji su se odlučili umiroviti prije ove Vladine odluke ostali “kratkih rukava”. Svjestan je toga i Silvano Hrelja, koji je u saborske klupe ušao davne 2003., da bi zadnji mandat odradio u prošlom sazivu, nakon čega se odlučio umiroviti s punih 47 godina radnog staža.

– Svi koji imaju pravo na mirovinu po zakonu koji je vrijedio do kraja 2011. godine sada će profitirati, ali to je neizbježno, radi se o repovima iz prošlosti – kaže Hrelja, procjenjujući kako je riječ o relativno malom broju ljudi koji se još nisu umirovili, njih 50-ak do maksimalno 100. Napominje da će od ove povišice, jednog dana kad odu u mirovinu, profitirati i novi dužnosnici, jer će i oni imati bolje mirovine, ali samo zato što će sada imati veće plaće, ne zbog nekakvih povlastica.

Mirando Mrsić, koji je kao ministar retroaktivno pokušao ispraviti ovu “anomaliju”, primjećuje, pak, da bi i oni kojima odluka Ustavnog suda i dalje garantira povlaštenu mirovinu, a i sada su na nekoj državnoj funkciji, mogli promisliti o tome isplati li im se povući potez kakav su nekoć povukli Kajin, Vladimir Šeks, Boro Grubišić, Furio Radin i drugi i umiroviti se na jedan dan, prije nego što netko ponovno proglasi da smo “u banani”, a država krene stezati remen. Za takvo bi što uvjete imao, recimo, Željko Jovanović, koji je zastupnik bio još u prvom sazivu Sabora, a i sada je, kao zamjenik Zlatka Komadine i ima 59 godina. Pitanje je, međutim, bi li mu to bilo pametno, s obzirom na to da iz Vlade najavljuju da će, nakon osnovice, najesen zakonom dotjerati i dužnosničke koeficijente, pa nije isključeno da se zastupnicima smiješi još jedna povišica koja bi mu na kraju možda mogla donijeti i višu mirovinu od famozne “saborske penzije”.

– Ovoliko povećanje ipak je izvan svake pameti, a naročito priča da je riječ o antikorupcijskoj mjeri. Onaj tko hoće ukrasti i biti korumpiran učinit će to da mu date i milijune, jer prilika čini lopova – komentira Mrsić.

FOTOGALERIJA Pogledajte kako su Milanović i Plenković izgledali u djetinjstvu: Veliki sukob počeo je 2012.