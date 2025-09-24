Povijest je neumoljiva: svi autokrati padnu kada pomisle da su nedodirljivi

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan danas je zarobljenik vlastitog straha od gubitka moći i popularnosti, a taj strah pretvara u sustavnu represiju nad svima koji mu se usude stati na put. Turska je formalno republika već desetljećima, no zapravo je pretvorena u autoritarnu tvorevinu u kojoj je svaki trag demokracije gurnut u zaborav. Sudovi su odavno prestali biti neovisni i postali su oružje u rukama režima, dok se oporba sustavno guši, najprije propagandno, potom politički, a sada i fizički, u valu uhićenja i pritisaka. Deseci tisuća ljudi na ulicama Ankare jasno pokazuju da narod više ne vjeruje bajkama o “pravosudnoj neovisnosti”, jer svi vide da se radi o Erdoğanovu puču protiv demokracije. To je puč bez tenkova, ali proveden je paragrafima, sudskim presudama i zakonodavnim manipulacijama, koji svaku slobodu pretvaraju u iluziju.
Erdoğan misli da može ušutkati oporbu, ali zapravo ušutkava sebe. Svaki uhićeni gradonačelnik ili aktivist kao i svaka ukinuta odluka oporbe nova je optužnica protiv njega
Erdogan, Orban, Vučić, demokracije samo na papiru. Sve tri države imaju svoju valutu i svoje tiskovnice novca. Više ni jedna ne može novcem pokriti propadanje.