Povijesni dan za hrvatski turizam: Turisti mijenjaju navike, u modi je priroda i ruralno

Na eko-etno salašu Savus u Bukovlju kod Slavonskog Broda započela je nacionalna kampanja razvoja ruralnog turizma "Doživi domaće – istraži ruralnu Hrvatsku", čiji je cilj dodatno približavanje raznolike ponude hrvatskih ruralnih destinacija domaćem i stranom tržištu. Dan koji su mnogi ovijenili povijesnim za hrvatski turizam. Slavonija je izabrana za početak kampanje jer se radi o idealnom mjestu za prikaz svih prednosti ruralnog turizma. Pandemija covida pokazala je da ni mnogi Hrvati nisu upoznati s ljepotama koje nudi kontinentalni dio zemlje, koje sada počinju sve više otkrivati.

- Turisti mijenjaju svoje navike, bježe od masovnog turizma i okreću se prirodi i aktivnom turizmu. Sve ankete govore kako im je na prvom mjestu sigurnost. Mi u ruralnoj Hrvatskoj imamo i zdravu hranu, dakle, sve blagodati na jednom mjestu – rekla je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

U okviru prve nacionalne kampanje ruralnog turizma kroz putovanja ruralnom Hrvatskom otkrivat će se blaga prirodne i kulturne baštine, kao i srdačnost i gostoljubivost domaćina, što je posebna kvaliteta upravo ove vrste turizma. Kako je istaknuto, ruralni turizam je proizvod koji odgovara na sve potrebe, od mogućnosti boravka u očuvanoj prirodi, opuštanja i aktivnog odmora do gastronomskih užitaka u domaćim proizvodima.

- Naglasak u kampanji stavljen je na obične ljude, kojima se premalo bavimo. Možda je to malo nespretan izraz, ali obični ljudi su ono najbolje što imamo. To su ljudi koji se trude dati komadić sebe kada dođete na njihovo imanje, koji su svim svojim naporima usmjereni ka tome da gosta zadovolje, razvesele i napune mu dušu na svaki mogući način. To je ono najbolje od Hrvatske – rekla je promotorica kampanje Doris Pinčić.

Prema riječima voditeljice Udruge ruralnog turizma Hrvatske Aleksandre Kuratko Pani, njima je korona donijela i nešto dobro jer su građani Hrvatske u većem broju nego prije pohrlili istraživati neotkrivene krajeve u ruralnim prostorima, uživati u zdravoj domaćoj hrani, domaćim proizvodima i posjećivati turistička poljoprivredna gospodarstva koja djeluju u ruralnim krajevima.

- Naša udruga inicirala je ovu kampanju jer svi mi koji živimo i radimo u ruralnom prostoru, a osobito mi koji se bavimo turizmom godinama smo zagovarali promociju ruralnih krajeva i neistraženih područja u Hrvatskoj. Sada smo to napokon i dočekali, tako da smo jako sretni – rekla je Kuratko Pani.

Pripremljeni video materijali usmjereni su na promoviranje pojedinih sadržaja po turističkim regijama, a bit će kreiran i opći video koji će sadržavati najbolje kadrove snimljenog materijala svih navedenih destinacija. Aktivnosti u sklopu kampanje usmjerene su na domaće tržište s ciljem poticanja turističkog prometa kroz upoznavanje autohtonih doživljaja u hrvatskim ruralnim destinacijama.

- Ruralni turizam u pandemijskim se okolnostima istaknuo kao izuzetno tražen turistički proizvod, a prema istraživanjima u narednim će godinama biti sve traženiji. Riječ je o proizvodu koji nudi mogućnost osame, odmor u čistoj prirodi, domaće uzgojenu hranu, jedinstveni doživljaj, autohtona iskustva i kvalitetnu uslugu. Vjerujem kako ćemo našom novom promotivnom kampanjom domaće goste dodatno inspirirati i potaknuti na istraživanje manje poznatih, ali izuzetno zanimljivih ruralnih destinacija Lijepe naše - istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.