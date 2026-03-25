SIGURNOST DJECE ISPRED ANGAŽMANA

Povijesna odluka: Meta i YouTube korisnici moraju isplatiti 3 milijuna dolara odštete. 'Ovo je tek prvi slučaj, djeca su izložena šteti'

Foto: REUTERS
1/6
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
25.03.2026.
u 19:44

Danas 20-godišnja Kaley iz Kalifornije optužila ih je da su je još kao dijete namjerno 'navukli' na ove platforme, te kod nje izazvali anksioznost i suicidalne misli

Porota u Kaliforniji proglasila je Metu i YouTube odgovornima po svim točkama optužnice u slučaju u kojem se tehnološke gigante teretilo da su namjerno izazvali ovisnost kod mlade žene i narušili njezino mentalno zdravlje. Porota je zaključila da su Meta i YouTube bili nemarni u dizajnu svojih platformi, da su znali kako je njihov dizajn opasan, da nisu upozorili na te rizike, te da su prouzročili značajnu štetu tužiteljici.

Riječ je o presedanskoj odluci koja bi mogla utjecati na stotine sličnih tužbi u kojima se tvrdi da bi tehnološke kompanije trebale odgovarati za štetne dizajnerske odluke, kao i dovesti do velikih promjena u načinu na koji društvene mreže funkcioniraju, osobito za mlađe korisnike, javlja CNN.

Danas 20-godišnja Kaley iz Kalifornije optužila ih je da su je još kao dijete namjerno 'navukli' te kod nje izazvali anksioznost i suicidalne misli. Snapchat i TikTok su se s tužiteljicom nagodili prije početka suđenja. Odluka porote donesena je nakon sedmotjednog suđenja na Višem sudu u Los Angelesu i više od osam dana vijećanja.

Naloženo je da kompanije isplate ukupno 3 milijuna dolara odštete, s naglaskom da je moguće i dosuđivanje dodatne kaznene odštete. Porota je utvrdila da Meta snosi 70% odgovornosti za štetu nanesenu Kaley, a YouTube 30%. Kaley je bila u sudnici kada je presuda objavljena, zajedno s roditeljima drugih tinejdžera za koje tvrde da su oštećeni društvenim mrežama. Glasnogovornik Mete izjavio je da će tvrtka razmotriti daljnje korake. 'Ne slažemo se s presudom i razmatramo svoje pravne opcije', rekao je.

Meta i YouTube su ranije odbacili optužbe i osporavali tvrdnje da njihove platforme mogu izazvati ovisnost. Istaknuli su sigurnosne značajke uvedene posljednjih godina, poput alata za roditeljski nadzor te ograničenja sadržaja i privatnosti za tinejdžere, za koje tvrde da ih štite. Ovo je prvi od više od 1.500 sličnih slučajeva protiv društvenih mreža koji je stigao do suđenja. Ishod od srijede neće izravno odlučiti o ostalim slučajevima, ali bi mogao utjecati na njihov rasplet.

Ponavljani gubici na sudu mogli bi tehnološke gigante izložiti odštetama koje dosežu milijarde dolara i prisiliti ih na promjene njihovih platformi.  Za obitelji i zagovornike koji godinama pozivaju na stroža pravila za društvene mreže, ova odluka predstavlja ključni trenutak odgovornosti. Roditelji koji tvrde da su njihova djeca bila oštećena ili su čak preminula zbog utjecaja društvenih mreža doputovali su iz cijelih Sjedinjenih Američkih Država kako bi prisustvovali suđenju u Los Angelesu. Mnogi od njih nadaju se da će ova presuda potaknuti Kongres na donošenje sveobuhvatnijih zakona o sigurnosti na internetu.

'Društvene mreže nikada ne bi završile na sudu da su sigurnost djece stavile ispred angažmana', izjavio je James Steyer, osnivač i izvršni direktor organizacije Common Sense Media. 'Umjesto toga, skrivali su vlastita istraživanja koja su pokazivala da su djeca izložena šteti i koristili djecu i društvo kao pokusne kuniće u masovnim, nekontroliranim i iznimno profitabilnim eksperimentima. Sada se rukovoditelji pozivaju na odgovornost', dodaje. 
društvene mreže djeca anksioznost tužba Mark Zuckerberg YouTube meta

