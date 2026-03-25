Pomoć roditeljima: Rana intervencija u dobi do tri godine ključna je za razvoj djece

Međimurska županija i Dom zdravlja Čakovec prvi su u Hrvatskoj uveli sustavno rješenje za učinkovito provođenje rane intervencije u djetinjstvu, otvorivši dispanzer i povezavši stručnjake u sklopu posebnog programa koji će se provoditi u novoopremljenom prostoru u Čakovcu. To je postala prva točka kontakta za sve obitelji i stručnjake koji sumnjaju na razvojni rizik ili odstupanje kod djeteta. Ravnateljica Doma zdravlja Vlatka Pleh ističe da je prošle godine u čakovečkoj bolnici rođeno 974 djece, od kojih desetak posto ima neku razvojnu poteškoću, a najmanje 15 posto će trebati stručnu podršku do polaska u školu. Rana podrška za djecu do treće godine života potrebna je za 329 djece, logopedska terapija za 266 djece, a psihosocijalna podrška za 337 djece. Edukacijska rehabilitatorica Silvija Pucko, koja će raditi u novom stručnom timu, napominje da im se uz roditelje mogu obratiti i odgojitelji, patronažne sestre, pedijatri, specijalisti obiteljske medicine i socijalni radnici.

– Zadaća ovoga programa je stvaranje povezanosti koja je nedostajala u području rane intervencije. Naša je uloga da roditelj više ne luta od vrata do vrata, da ne skuplja sam nalaze i ne čeka na pet različitih adresa – kaže Pucko. Primarna ciljna skupina su djeca do tri godine starosti jer upravo u tim godinama rana intervencija ima najveći učinak na razvoj, no pomagat će i djeci do polaska u osnovnu školu. U novom prostoru u Zrinsko-frankopanskoj ulici 6 svako dijete dočekat će stručni tim koji, uz edukacijsku rehabilitatoricu Pucko, čine koordinatorica magistra sestrinstva Klara Klobučarić, logopedinja Berta Bregović i pedijatar Roko Munđar, kao vanjski suradnik u programu. Program Ministarstva zdravstva trenutno se financira sredstvima HZZO-a u iznosu od 10.933 eura, što nije dovoljno, pa je Dom zdravlja dodatno uložio vlastita sredstva u prostor, opremu i edukaciju. Župan Matija Posavec ističe kako ni jedno dijete i roditelj neće ostati bez institucionalne podrške.

Tijekom proteklih godina Županija je, kaže, intenzivno radila na osnaživanju struke i na suradnji s UNICEF-om, Ministarstvom zdravstva i ustanovom za ranu intervenciju MURID. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, rana intervencija obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci rane dobi s teškoćama u razvoju, razvojnim rizicima ili kašnjenjima. Podrška je potrebna djeci rođenoj s nekim medicinskim stanjem ili oštećenjem za koje se zna da će utjecati na razvoj, djeci kod koje postoji rizik za odstupanjem, na primjer prijevremeno rođenoj, kao i svakom djetetu koje ima određene izazove i poteškoće. Program koji se provodi u Međimurju povezao je sektor zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja.