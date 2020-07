Povećanje napetosti: SAD poslao vojne brodove u Južnokinesko more

Dva američka nosača zrakoplova u subotu su sudjelovala u vojnim vježbama u spornom Južnokineskom moru, potvrdila je američka ratna mornarica, dok istovremeno Kina u tom području također provodi vojne manevre koji su naišli na kritike Pentagona i susjednih država.

Kina i SAD se međusobno optužuju za povećanje napetosti u tom strateškom plovnom pravcu u vrijeme ionako napetih odnosa oko niza pitanja, od koronavirusa i trgovine do Hong Konga.

U Južnokinesko more su uplovili nosači zrakoplova USS Nimitz i USS Ronald Reagan kako bi "podržali slobodan i otvoreni prostor Indijskog oceana i Pacifika", priopćila je mornarica.

Foto: ABACA/ABACA/PIXSELL Coronavirus Spreads Aboard USS Ronald Reagan (Files) Hand out file photo dated October 9, 2019 of multiple aircraft from Carrier Air Wing 5 fly in formation over the Navy’s forward-deployed aircraft carrier USS Ronald Reagan in South China Sea. An unknown number of sailors onboard the Nimitz class aircraft carrier USS Ronald Reagan, which forward-deployed in Japan and presently pier-side there, have tested positive for the COVID-19 novel coronavirus. This comes just a day after the U.S. Navy announced it had quarantined the entire crew of another aircraft carrier, the USS Theodore Roosevelt, on their ship in port in Guam after a number of sailors contracted the virus. Poto by Mass Communication Specialist 2nd Class Kaila V. Peters/US Navy via ABACAPRESS.COM ABACA /PIXSELL

U priopćenju se ne navodi gdje su točno održane vježbe u Južnokineskom moru koje se proteže u duljini od 1500 kilometara. Kina, usprkos prosvjedima susjednih zemalja, svojata 90 posto tog mora.

"Namjera nam je poslati nedvosmislenu poruku našim partnerima i saveznicima da brinemo o regionalnoj sigurnosti i stabilnosti", istaknuo je kontradmiral George M. Wikoff.

Pojasnio je da vježbe nisu odgovor na vojne vježbe koje je održala Kina. Peking je odbacio kritike SAD-a da su njihove vježbe "kontraproduktivne i ne doprinose smanjenju napetosti i održavanju stabilnosti". SAD također ističe da redovito provodi vježbe u zapadnom Pacifiku, uključujući i u Južnokineskom moru.

Kina je 1. srpnja počela petodnevne vojne vježbe kod otočja Paracel koje svojataju Kina i Vijetnam, a kritikama Pekinga su se pridružili i Filipini, Malezija, Brunei i Tajvan. Spomenuti otoci su bogati naftom i plinom. Južnokinesko more je vrlo dinamično trgovinska ruta kojom se godišnje obavi trgovina u vrijednosti tri bilijuna američkih dolara.