Potres u Banovini, analitičari složni u jednom: 'Puljak se precjenjuje. Ovo je neugodno i za Maju Đerek'

Maja Đerek suspendirana je s mjesta pročelnice za gradsku imovinu do odluke Službeničkog suda u Splitu, jer je, kako tvrdi splitski gradonačelnik Ivica Puljak, napravila udar na instituciju gradonačelnika. Puljak je naglasio da je nedopustivo da o politikama grada saznaje iz medija i da jedna pročelnica odbija dostaviti dokumente i dokumentaciju o bilo čemu i bilo kome u gradu. Komunikacijski stručnjak Damir Jugo i dekan Visoke škole Edward Bernays, komentirao je situaciju u Splitu.

"Mislim da je to dosta nezgodno i za Puljka i za Maju Đerek. Puljak i cijela njegova stranka je bazirala cijelo svoje političko profiliranje prije nego što su osvojili vlast u Splitu i ušli u Sabor na nacionalnoj razini, upravo na transparentnosti i na pitanjima koja su zapravo povezana s afirmiranjem ovakvih aktivnosti koje je radila Maja Đerek", kazao je Damir Jugo. "Nešto što njima najviše percepcijski može naštetiti i politički su upravo ovakve situacije", dodao je.

"S druge strane, ovo je jednako neugodno i za vjerodostojnost i same Maje Đerek jer se zapravo dvaput dogodilo da ona ima problem s ljudima koji su joj nadređeni", naglasio je Jugo. Legitimno je za postaviti pitanje, dodaje Jugo, je li ona čovjek koji može funkcionirati u jednom sustavu gdje evidentno postoji neka hijerarhija." Očito je da je u ovom slučaju došlo do problema u komunikaciji između nadređenog i osobe koju je taj nadređeni izabrao da obavlja neku dužnost", kazao je.

Dolaze izbore, a to bi moglo naštetiti svima, kaže Jugo.

"Naštetit će percepciji Puljka, pogotovo ako u cijelom tom kontekstu se prisjetimo da je zbog, zapravo ove iste situacije, oko koje je došlo do neslaganja između Maje Đerek i Puljka, već iskrilo i u stranci Centar, gdje see Dalija Orešković vrlo javno distancirala od Puljka. Dakle, logično je za postaviti pitanje. Imaš problem u stranci, imaš problem sa svojim vrlo bliskim suradnicima a iduće godine dolazi super izborna godina u kojoj i kao stranka imate velike planove?", zaključio je Jugo na pitanje o tome kako će cijela situacija utjecati na nadolazeće izbore.

Analitičar Mate Mijić za Večernji list kaže da je zapošljavanje Đerek bio obični PR potez.

"U pravu je Puljak kad kaže da se službenici ne bi trebali baviti politikom, ali u krivu je ako misli da politiku jednog grada poput Splita može i treba voditi samo jedan čovjek. Puljak se precjenjuje jer ako je u ovom slučaju i počinjena pogreška, ona je isključivo njegova. Budući da je imenovanje Đerek bilo Puljkova politička odluka, prilično je izvjesno da se u startu nije uskladilo njezine i gradonačelnikove planove. Njezino je zapošljavanje bilo obični PR potez jer je Puljak želio ispasti politički zaštitnik sposobnih i transparentnih, a očito je da on to nije. Sad mu se to vraća i to na najgori mogući način jer izgleda kao da štiti podobne u gradskim stanovima", kaže Mijić.

Sociolog prof. dr. sc. Dragan Bagić također je za Večernji list komentirao situaciju u Splitu.

S jedne strane, sasvim sigurno Puljak kao gradonačelnik ima pravo imati glavnu riječ po pitanju gradskih politika. Ne može pročelnik mimo ili kontra gradonačelnika oblikovati gradske politike! No, s druge strane, treba istaknuti kako ovaj slučaj lijepo pokazuje i cijenu populističkog Puljkovog kadroviranja. Naime, kada je Đerek postala nacionalna junakinja kao zviždačica u državnoj upravi, Puljak je požurio skupiti jeftine političke poene pozivajući Đerek u svoj tim. Sada je očito da u pozadini nije bilo stvarnog političkog razumijevanja i suglasja. Očito je da se radilo o pokušaju skupljanja jeftinih političkih poena. Sada je jasno da je ovo bila još jedna Puljkova politička greška. Donedavno je branio kontroverzne poteze gospođe Đerek a sada ju mora odstraniti iz svog tima zbog samovolje.