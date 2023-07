Zviždačica Maja Đerek: Prijete mi, ismijavaju me, lupaju na vrata stana

Maja Đerek zagrebačkoj je policiji prijavila kako su nepoznati ljudi lupali na vrata njezina stana, a u subotu ujutro ista se situacija ponovila u Splitu. Situacija je bila još gora jer u zagrebačkom stanu nije bilo nikoga, a u Splitu je ona bila unutra s kćeri.

– Odmah nakon događaja s obitelji sam otišla iz Splita da se malo odmaknem od svega. Policija me je maloprije kontaktirala, opisala sam im što se dogodilo, a u ponedjeljak ću podnijeti detaljnu prijavu protiv svih koje smatram odgovornima – kaže Maja Đerek, pročelnica za gradsku imovinu Splita. Ne zna tko joj je lupao na vrata, ali prijetnje, uvrede i zastrašivanja prima i ona i članovi njezine obitelji već neko vrijeme.

– Ja se konstantno s tim susrećem, nekad izravno, mejlom me pokušavaju zastrašiti, nekada me ismijavaju, a bila je i objava jednog gospodina koji je dao izjavu jednom mediju da će meni i gradonačelniku napraviti zlo. I to sam već prijavila policiji – priča Maja Đerek, koja kaže da su se prijetnje učestale nakon što je Igor Boraska, koji je dobio rješenje da se mora iseliti iz gradskog stana jer posjeduje drugi, upao u njezin ured i zaprijetio joj. On je to nazvao raspitivanjem o svom statusu, ali Đerek tvrdi kako je bila riječ o zastrašivanju.

– Da stvar bude gora, poslije sam doznala da ga je na takvo ponašanje potaknuo jedan zaposlenik Gradske uprave. Postoje i neke anonimne osobe koje ne znam, ali postoje i osobe iz Banovine koji su na jedan sofisticirani način huškali Igora Borasku i upućivali ga što da napravi pa ću svakako podnijeti prijavu protiv njih – izjavila nam je Maja Đerek. Kaže da je izostanak široke osude Boraskina ponašanja sigurno motivirao i druge koji su im sz ih došli odlučili prijetiti. Dodaje kako sve to što se događa za nju nije neočekivano jer ukida godinama korištene i nezakonito stečene privilegije, što se mnogima ne sviđa.

– Ne mislim odustati, još sam motiviranija, to dugujem građanima Splita. Gradska imovina koristila se bespravno, stanovi su se dobivali preko reda i preko veze i zbog toga su mnogi pretrpjeli nepravdu jer nisu mogli ostvarivati prava zbog nekih drugih koji su do njih dolazili poznanstvima i vezama. Mislim da je napokon došlo vrijeme da se mi kao društvo opredijelimo što želimo, ne samo zbog ovih podmuklih prijetnji. Moramo odlučiti želimo li da i dalje sve funkcionira tako da oni koji imaju veze budu privilegirani ili da pred zakonom svi budemo jednaki – poručila je Maja Đerek.

Video: Zagreb: Zviždačica Maja Đerek dala je izjavu medjima ispred zgrade USKOK-a