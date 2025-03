VIDEO Neboder se srušio u nekoliko sekundi: Ljudi bježe u panici, radnici zatrpani pod ruševinama

Neboder u izgradnji srušio se u Bangkoku nakon razornog potresa magnitude 7,7 prema Richteru s epicentrom u Mjanmaru. Na društvenim mrežama objavljene su potresne snimke koje prikazuju kako se višekatnica s kranom na vrhu ruši u oblak prašine, dok ljudi vrište i bježe.

Policija je za Associated Press rekla da je intervenirala na mjestu nesreće u blizini popularne tržnice Chatuchak, no nije imala informacije o tome koliko je radnika bilo na gradilištu u trenutku urušavanja. Najmanje 43 radnika zarobljena su nakon potresa, prema izvješćima tajlandskih medija, prenosi Sky News.

Over 40 construction workers are reported missing, following the collapse of an under construction high-rise building in the Thai capital of Bangkok, as a result of today’s 7.7 magnitude earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/ydkbxExorf