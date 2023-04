Potres jačine 4,3 po Richteru u Bosni i Hercegovini, osjetio se i u Hrvatskoj

Potres jačine 4,3 po Richteru osjetio se oko ponoći na području Bosne i Hercegovine. Epicentar je zabilježen 58 kilometara sjeverozapadno od Tuzle na dubini od 1 kilometar. Prema komentarima na EMSC-u, osjetio se i u nekim dijelovima Hrvatske poput Slavonskog Broda, Đakova, Vukovara, Novske i Splita, te u Srbiji.

Potres se, prema izjavama, osjetio kratko oko nekoliko sekundi no 'dobro je zaljuljalo'.

"Dobro je zatreslo, prvo tutnjava, a zatim se i zaljuljalo"

"Prilično jako je zatreslo kuću"

"Treslo se slabo, ali se dobro osjetilo", neki su od komentara.

