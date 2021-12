Potres jačine 3,0 osjetio se u središnjoj Hrvatskoj: 'Cijela se kuća zatresla, napa vibrirala još 10-ak sekunde'

Hrvatska seizmološka služba objavila je da su u 22 sata i 18 minuta zabilježili slab potres jačine 3,0 prema Richteru s epicentrom kod Donje Budičine, 5 km jug-jugoistočno od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 3.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice.

Euromediteranski seizmološki centar koji je prvi objavio da je do potresa došlo prvo je naveo da je potres bio jačine 2,4 po Richteru, potom su objavili da je riječ o potresu jačine 2,7 po Richteru. Podrhtavanje zemlje se dogodilo 10 km od Siska na dubini od 18 km.

