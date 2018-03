Potres jačine 3,6 Richtera pogodio splitsko područje

Potres jačine 3,6 Richtera zatresao je rano jutros splitsko područje.

Kako je objavio EMSC, epicentar potresa bio je 25 kilometara sjeveroistočno od Splita, a dogodio se u 3.42 sati.

Felt #earthquake M3.6 strikes 23 km NE of #Split (#Croatia) 55 min ago. Please report to: https://t.co/qfYWDNe8vS pic.twitter.com/MOjXr7tTUv