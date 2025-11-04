Potpuno besmislena fraza postala je riječ godine: Nitko zapravo ne zna što ona uistinu znači

Portal Dictionary.com proglasio je izraz '6-7', poznat i kao '67' ili 'six seven', riječju godine, nakon što je fraza tijekom 2024. postala viralan internetski fenomen. Ako ne pripadate mlađoj generaciji, teško da će vam biti jasno 'što je pjesnik htio reći'. Iako značenje izraza nije jasno, '6-7' se proširio među mlađim korisnicima društvenih mreža, osobito na TikToku, prenosi Euronews.

Izraz se može tumačiti na različite načine, od oznake za visinu: 'šest stopa i sedam inča' do svojevrsne 'tajne lozinke' među pripadnicima generacije Z. U nekim kontekstima koristi se i za opis nečega 'osrednjeg' ili 'ništa posebnog'. Iz portala navode kako i sami još pokušavaju otkriti njegovo točno značenje: 'Ne brinite, i mi još uvijek pokušavamo shvatiti što točno znači. Besmisleno je, sveprisutno i nelogično. Drugim riječima, ima sve karakteristike 'brainrota' (raspad mozga). Ipak, ima značenje za one koji ga koriste jer stvara osjećaj povezanosti.'', stoji u objavi Dictionary.com

Fenomen '6-7' simbolizira način na koji se jezik oblikuje u digitalnom okruženju, spontano, humoristično i često bez jasne logike. Stručnjaci napominju da takvi izrazi najčešće brzo izgube popularnost čim ih počnu koristiti starije generacije. Uz '6-7', u uži izbor za riječ godine ušli su i pojmovi koji odražavaju aktualne društvene i tehnološke trendove, poput 'agentic', 'aura farming', 'broligarchy', 'clanker', 'Gen Z stare', 'overtourism', 'tariff' i 'tradwife'. Prema ocjeni Dictionary.com, ovogodišnji izbor pokazuje kako suvremeni jezik sve češće nastaje u internetskim zajednicama, a ne u tradicionalnim medijima ili rječnicima.