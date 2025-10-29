Naš proizvod postao hit na TikToku: Amerikanac ga naručio zbog billboarda u New Yorku. Hrvati mu se odmah javili

Vegeta je postala viralna senzacija nakon što ju je oktrio američki tiktoker Chance Nation i to u TikTok videu koji je skupio gotovo 200 tisuća pregleda u samo jednom danu. Naime, Chance je prvi put primijetio Vegetu na golemom oglasu na Times Squareu u New Yorku, na kojem je ispisano da ovaj začin "preuzima Ameriku".

"Mislim da će mi promijeniti život", ističe Chance u videu, pozivajući sve koji još nisu isprobali Vegetu da to učine. Kada je vidio reklamu u New Yorku, prisjetio se da je već prepoznao taj začin, s prepoznatljivim plavim dizajnom, jer je već bio u Hrvatskoj. Naručio je Vegetu (170 g za 6,73 dolara) putem Amazona kako bi je isprobao i otkrio o čemu se točno radi.

U videu, Chance objašnjava da je Vegeta nastala 1959. godine, a razvila ju je hrvatska znanstvenica Zlata Bartl. "Kreirala je magičnu mješavinu začina od dehidriranog povrća, soli i, da, MSG-a", rekao je, dodajući da i sam koristi MSG na steakovima jer im, kako kaže, daje izvrstan okus.

Tiktoker je bio zapanjen činjenicom da je "nešto što je proizvedeno u laboratoriju u Hrvatskoj prije 60 godina sada na billboardima u New Yorku". Pitao se je li Vegeta univerzalna mješavina koja ide u gotovo svako jelo, ili su je neki ljudi prvi put vidjeli i čuli za nju. "Ako je netko već koristi, neka mi kažu u kojim jelima je najbolja", pozvao je sve.

Mnogi Hrvati, ali i naši susjedi u komentarima su podijelili svoja iskustva u vezi s ovim začinom. "Vegeta je za svako jelo", "Stavi je na pomfrit", "Stavljam je u sve što nije slatko, posebno juhe", "Moram reći da ide jako dobro uz odrezak i kotlete", samo su neki od komentara.