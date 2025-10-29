Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
VIRALAN VIDEO

Naš proizvod postao hit na TikToku: Amerikanac ga naručio zbog billboarda u New Yorku. Hrvati mu se odmah javili

Screenshot/TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
29.10.2025.
u 19:00

Tiktoker je bio zapanjen činjenicom da je "nešto što je proizvedeno u laboratoriju u Hrvatskoj prije 60 godina sada na billboardima u New Yorku"

Vegeta je postala viralna senzacija nakon što ju je oktrio američki tiktoker Chance Nation i to u TikTok videu koji je skupio gotovo 200 tisuća pregleda u samo jednom danu. Naime, Chance je prvi put primijetio Vegetu na golemom oglasu na Times Squareu u New Yorku, na kojem je ispisano da ovaj začin "preuzima Ameriku".

"Mislim da će mi promijeniti život", ističe Chance u videu, pozivajući sve koji još nisu isprobali Vegetu da to učine. Kada je vidio reklamu u New Yorku, prisjetio se da je već prepoznao taj začin, s prepoznatljivim plavim dizajnom, jer je već bio u Hrvatskoj. Naručio je Vegetu (170 g za 6,73 dolara) putem Amazona kako bi je isprobao i otkrio o čemu se točno radi.

U videu, Chance objašnjava da je Vegeta nastala 1959. godine, a razvila ju je hrvatska znanstvenica Zlata Bartl. "Kreirala je magičnu mješavinu začina od dehidriranog povrća, soli i, da, MSG-a", rekao je, dodajući da i sam koristi MSG na steakovima jer im, kako kaže, daje izvrstan okus.

Tiktoker je bio zapanjen činjenicom da je "nešto što je proizvedeno u laboratoriju u Hrvatskoj prije 60 godina sada na billboardima u New Yorku". Pitao se je li Vegeta univerzalna mješavina koja ide u gotovo svako jelo, ili su je neki ljudi prvi put vidjeli i čuli za nju. "Ako je netko već koristi, neka mi kažu u kojim jelima je najbolja", pozvao je sve.

@chance.nation WHERE HAS THIS SPICE BEEN ALL MY LIFE? #vegeta #balkan #spiceking #flavor #croatia ♬ original sound - CHANCE

Mnogi Hrvati, ali i naši susjedi u komentarima su podijelili svoja iskustva u vezi s ovim začinom. "Vegeta je za svako jelo", "Stavi je na pomfrit", "Stavljam je u sve što nije slatko, posebno juhe", "Moram reći da ide jako dobro uz odrezak i kotlete", samo su neki od komentara.

Jamajku je pretvorio u zonu katastrofe: 'Zemlja je opustošena, pretrpjeli smo razorne posljedice'
Ključne riječi
TikTok vegeta Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja