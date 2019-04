Postoji li opasnost da prilikom obnove Zagrebačke katedrale izbije požar?

Zagrebačka katedrala ima najveće drveno krovište u ovome dijelu Europe i da ga zahvati požar, sigurno bi se brzo proširio kao i onaj u Parizu. No, prema sadašnjim sigurnosnim procjenama Zagrebačkoj katedrali ne prijeti požar, premda je alarmantna situacija bila prije nekoliko godina, kada se za skelu zakačio lampion, koji je, da nije odmah primijećeno, mogao izazvati požar i na samoj katedrali.

No, kako doznajemo, tijekom obnove katedrale kroz nju je provedena vodovodna instalacija, upravo zbog zaštite od požara. Točnije, sa zapadne strane Kaptola, od Svećeničkoga doma, do katedrale provedena je cijev posebnog profila kako bi se omogućio dobar dotok vode, a na prvome katu katedrale smješteno je postrojenje s pumpama, koje imaju snagu tjerati vodu sve do tornjeva.

Razmišljalo se isprava, kako doznajemo, o uvođenju plinskog sustava s „halonom“, plinom za gašenje požara, no samo punjenje toga sustava stajalo bi oko milijun eura, pa bi lažno aktiviranje senzora za požar izazvalo golemu štetu zbog ispuštanja plina, koji bi naprosto otišao u zrak. Stoga se išlo na rješenje s gašenjem vodom, koje premda nije idealno (jer ne postoje npr. senzori koji bi odmah aktivirali vodeno postrojenje, nego samo dojavljuju požar i trebalo bi brzo reagirati po njihovoj dojavi) rješenje, u pogon ga je prije nekoliko godina pustio osobno gradonačelnik Milan Bandić, aktiviravši sustav koji je špricao vodu visoko u tornjevima Zagrebačke katedrale.

Neki upozoravaju da niti do nije dovoljno dobro rješenje, jer bi u slučaju kvara na tome sustavu katedrala mogla biti potopljena. No, slučaj s jučerašnjim požarom u Notre Dame u Parizu poruka je da sve okolnosti treba uzeti u obzir i da nema sigurnog rješenja. Primjerice, kada bi planula Zagrebačka katedrala, na Kaptolu strepe da zagrebački vatrogasci ne bi imali dovoljno duge ljestve za gašenje požara na najvećim visinama, jer one gotovo ne prelaze polovicu visine Zagrebačke prvostolnice.

