UŽIVO Gori katedrala Notre Dame, urušio se cijeli toranj!

Zapalila se znamenita pariška katedrala Notre Dame! Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se stupovi dima koji su uzdižu u zrak iznad 850-godišnje gotičke zgrade. Toranj katedrale Notre Dame u potpunosti se urušio zbog požara.

- Sve gori. Krovište čiji dio datira iz 19. stoljeća, a dio iz 13. stoljeća. Od njega neće ništa ostati - rekao je glasnogovornik katedrale Andre Finot.

Još nije poznato što je uzrok požara u crkvi u Parizu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron otkazao je svoje planirano obraćanje naciji u ponedjeljak navečer zbog "užasnog požara", rekli su dužnosnici. Gradonačelnica Anne Hidalgo objavila je na Twitteru da je riječ o "užasnom požaru".

Američki predsjednik Donald Trump u svome je tweetu o požaru Francuzima predložio da požar ugase "letećim cisternama s vodom". Nije jasno što je time mislio.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!