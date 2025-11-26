Postao hodža za posebne namjene

Nakon više od četiri desetljeća predane službe vjerskoj, kulturnoj i društvenoj zajednici, ef. Idriz Bešić, jedan od najpoznatijih i najuglednijih imama u Hrvatskoj, nedavno je otišao u mirovinu. Njegov životni put započeo je daleko od Gunje, u malome mjestu Sokol kod Gračanice, a mladost i odlučnost odveli su ga na put koji je oblikovao i njega i zajednicu kojoj je služio. – Nedavno sam otišao u mirovinu, a kada se osvrnem na svoj put od Sokola do Gunje, mogu reći da je postojala prekretnica koja je oblikovala moj poziv i moju osobnost – prisjeća se ef. Bešić te nastavlja: –Ja sam, sada već davne 1974. godine, sredinom listopada, otišao iz svog Sokola, kao dječak, u Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Nakon pet godina školovanja i odsluženja bivše vojske, u siječnju 1981. došao sam u Gunju i imenovan sam imamom.