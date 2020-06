Posjetitelji će se šetati po staklenoj potkovi koja strši iznad ponora

Za samo nekoliko dana Hrvatska će dobiti novu turističku atrakciju - spektakularni vidikovac na Biokovu iznad Makarske. No Nebeska šetnica Skywalk Biokovo po mnogočemu se razlikuje od mnogih vidikovaca: sagrađena je na rubu litice iznad ponora od stotinjak metara i to u obliku potkove koja strši izvan litice i ima staklenu plohu koja je u stvari površina od 40 četvornih metara po kojoj se hoda. Ne samo da je zaštitna ograda od stakla, nego i cijela potkova ima stakleni pod, pa će posjetitelji moći vidjeti ponor iznad kojeg stoje. No kako bi rekli naši epidemiolozi, nema razloga za strah: svaka staklena ploča može 'izdržati' više od dvije tone, a cijela potkova prošla je test da može bez problema nositi i petnaest tona tereta.

Zasad bez naplate

Nebeska šetnica prošli je tjedan imala tehnički pregled, a otvaranje je najavljeno za ovaj tjedan. Službeno otvorenje trebalo bi biti 1. srpnja, kad bi po atraktivnoj staklenoj šetnici trebao prošetati i premijer Andrej Plenković. Dan poslije, odnosno od četvrtka, biokovski Skywalk napokon će biti dostupan i posjetiteljima, i to zasad - bez naplate. Prema informacijama iz Parka prirode Biokovo, uskoro će posjetitelji po vidikovcu moći šetati bez nekih posebnih uvjeta, osim dakako kupnje ulaznice za Park prirode Biokovo, no razmatra se ideja da od jeseni, kad dođu kiše i hladniji dani, na ulazu u vidikovac posjetiteljima budu dostupne jednokratne papirnate papuče kako planinari s blatnjavom obućom ne bi zaprljali stakleni pod ili ga oštetili.

Projekt gradnje vidikovca samo je jedan dio velikog projekta "Novi Adrion", koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ukupno premašuje 31 milijun kuna. Na gradnju Skywalka utrošeno je oko osam milijuna kuna, a u tijeku su radovi na ostalim dijelovima projekta, od gradnje velikog posjetiteljskog centra u Župi, posjetiteljskih sklopova, biciklističkih staza te unapređenja sustava prijevoza posjetitelja nabavom shuttle buseva. Hloverka Novak-Srzić, direktorica TZ-a Makarska, i sama je proteklih dana obišla vidikovac, te istaknula važnost ovog projekta za Biokovo i Makarsku.

- Biokovo je posebna planina i jako smo ponosni na nju. Zato nam je cilj da se Biokovo što više uključi u našu turističku ponudu, a ova izuzetna i fascinantna turistička atrakcija tek je početak popularizacije Biokova - kazala je Novak-Srzić.

Nadmorska visina od 1228 m

Do vidikovca se dolazi biokovskom cestom, koja vodi od ulazne recepcije Parka prirode Biokovo, šest kilometara istočno od Makarske, do najvišeg biokovskog vrha Sveti Jure na nadmorskoj visini od 1762 metra. Vidikovac je na 13. kilometru biokovske ceste, na predjelu Stara Vlaška koji je na 1228 metara nadmorske visine. U sklopu vidikovca je info centar te geološki stup - trodimenzionalni prikaz presjeka stijena koje su formirale područje Biokova od njegova postanka do danas s geološkom tablicom vremena i opisom starosti i vrsta stijena.

Gradnja vidikovca bila je velik građevinski izazov, jer je sve potrebne strojeve i građu trebalo dopremiti vrlo uskom, jednotračnom cestom, kojom se promet odvija u oba smjera, pa se duž cijele ceste na svakih stotinjak metara nalaze mala ugibališta kako bi se moglo zastati i propustiti vozila iz suprotnog smjera. Osim koronavirusa, koji je usporio planirane rokove završetka, smetnja su bili i surovi biokovski vremenski uvjeti - kiša, snijeg, ali i vrlo česta gusta magla koja u tren oka cijelo gradilište učini 'nevidljivim'. Ipak, vidikovac je početkom lipnja završen, a protekla tri tjedna provodile su se različite kontrole i testovi. Jedan od testova nosivosti pokazao je da staklena potkova može istodobno podnijeti između 150 i 200 posjetitelja.