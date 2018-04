Porno glumica tužila Trumpa za klevetu na Twitteru

Stormy Daniels odlučila je tužiti predsjednika SAD-a Donalda Trumpa zbog njegovih komentara o fotorobotu koji je nacrtan po sjećanju same Daniels.

A o čemu se zapravo radi?

Stormy Daniels, pravim imenom Stephanie Clifford, je poznata osoba u SAD-u. Osim po filmovima za odrasle, ova glumica je u javnosti postala još poznatija 2011. godine kada je odlučila podijeliti svoju priču s medijima, a u kojoj je željela otkriti aferu s tada uspješnim poduzetnikom, a danas predsjednikom SAD-a, Donaldom Trumpom.

Ipak, magazin Touch&Weekly odlučio je da neće objaviti tekst nakon prijetnji Trumpovog odvjetnika Michaela Cohena da će ih tužiti u slučaju objave teksta.

Tih je dana, kako navodi Daniels, bila u Las Vegasu i čekala sat fitnessa na obližnjem parkingu kada joj je prišao muškarac i rekao joj:

-Ostavi Trumpa na miru, zaboravi na tu priču. Tada se nagnuo prema mojoj kćeri i rekao 'kako divna djevojčica, bila bi šteta da se nešto dogodi tvojoj mami', a zatim je otišao", rekla je Daniels za magazin 60 minutes.

Aktualizacijom priče nakon što je Daniels prekršila dogovor iz 2016. godine kada je za šutnju od Cohena dobila 130 tisuća dolara opet su postale atraktivne priče iz 2011. godine, a Trump je priču oko prijetnji iskomentirao na svoj omiljeni način - putem Twittera na kojem je napisao.

"Skica, godinama kasnije, o nepostojećem muškarcu, Totalna prijevara, praveći budalama medije lažnih vijesti (ali oni to znaju)!"

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda