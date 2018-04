Kanye (opet) na Twitteru: Donald Trump i ja smo braća

Iako ga na Twitteru nije bilo godinu dana, američki reper Kanye West ponovno se vratio na ovu društvenu mrežu i već nakon prvih nekoliko tvitova izazvao lavinu komentara. I to negativnih.

Reperove objave bile su posvećene američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kojega je nazvao “svojim bratom”. Društvene su mreže ubrzo eksplodirale negativnim komentarima na račun glazbenika, a neki su komentirali kako se boje za Kanyea jer, očito, nije mentalno zdrav.

– Barack Obama bio je predsjednik osam godina i za to se vrijeme ništa nije promijenilo – objavio je Kanye ispod fotografije na kojoj je nosio šiltericu s natpisom “Učinimo Ameriku ponovno ponosnom”. Na sve to oglasio se i sam Trump.

“Hvala ti, Kanye, jako cool od tebe”, napisao je američki predsjednik. No, čini se kako većini korisnika Twittera to i nije bilo “cool”, pa je slavnom glazbeniku u obranu stala supruga Kim Kardashian.

“On se nikada nije povodio za mišljenjem većine i to je razlog zašto ga volim i poštujem. A kada za nekoliko godina netko drugi kaže isti, vi ćete ga hvaliti. Kanye je godinama ispred svoga vremena”, napisala je na Twitteru. Reper je jedan od rijetkih celebrityja koji su tijekom kampanje podupirali Trumpa iako nije izašao na izbore. Čak su ga potjerali s pozornice kada je usred koncerta iskazao javnu podršku sadašnjem predsjedniku. Tada je ujedno i optužio Beyonce da se igra politike kako bi došla do nagrada.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.