Poplavljena Banovina: 'Uz sve probleme sad imamo još i ovaj. Nas više nitko ne gleda, navikli smo'

Zbog velikih oborina koje su noćas padale na Banovini ima vode na lokalnim cestama zbog čega se otežano vozi. Također su nabujali potoci, a u Knezovljanima, kod Donjih Kukuruzara, izlio se potok Brijeborina poplavivši dvorišta.

"Prouzročile su to silne padaline. Često je tako zato što su ti kanali neodržavani. Na takvom smo terenu i stalno nam se to događa. Meni se to događa svako malo, godišnje i po nekoliko puta. Uz sve probleme, sad imamo još i ovaj. Nas više nitko ne gleda, mi smo na to već navikli. Vatrogasci su u Hrvatskoj Kostajnici jer je tamo opasnost", kazao je mještanin Knezovljana.

U Hrvatskoj Kostajnici stanje nije kritično iako je voda poplavila dio ulice Kavrlja i Nine Markovića, što se događa redovno kod visokih vodostaja Une u Hrvatskoj Kostajnici.