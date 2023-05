Opasno vrijeme diljem zemlje: Upaljeni meteoalarmi, cijeli dan snažne kiše i vjetar

Niti danas nema predaha od neumornih kiša koje već danima dižu vodostaje rijeka diljem zemlje, a zbog snažnih vjetrova u Velebitskom kanalu je na snazi crveni meteoalarm. U velikom ostatku zemlje upaljen je narančasti meteoalarm, u Dalmaciji zbog jakih vjetrova, a na kontinentu zbog obilne kiše i grmljavinskog nevremena.

Obilnije oborine DHMZ prognozira za središnje i gorske predjele, dok su diljem zemlje mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren, mjestimice jak sjeveroistočni i istočni vjetar, na krajnjem istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim, u prvom dijelu dana lokalno i orkanskim udarima, a u Dalmaciji jugo.

Zoran Vakula za HRT je prognozirao da će se najnepovoljniji uvjeti nad našom zemljom zadržati do srijede prijepodne, kada bi se stanje trebalo polako stabilizirati, no do tada se očekuje i više od sto litara padalina po četvornom metru, ponegdje i u samo nekoliko sati. Dnevne temperature u Dalmaciji od 18 do 22, a u gorju od 14 do 17 stupnjeva Celzijevih.

Stanje u zemlji danas možete pratiti OVDJE.

Foto: DHMZ

Kiša bi trebala oslabjeti ili stati do sutra poslijepodne, pa se u srijedu očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a izraženiji pljuskovi mogući su ujutro u Dalmaciji te poslijepodne u Slavoniji i Baranji, no najviše će padati u gorskim krajevima. Vjetar će biti umjereni sjeverni, a na sjevernom Jadranu i jaka bura, dok će u Dalmaciji jugo krajem dana okrenuti na buru. Temperature slične današnjima, najavljuje DHMZ. Da će se situacija smiriti govori i činjenica da nije najavljen crveni alarm, a narančasti je upaljen samo za jednu regiju.

VIDEO Vojnici pripremaju obranu od poplava u Hrvatskoj Kostajnici

U protekla je dva dana palo preko 300 litara kiše po četvornom metru, dok je u Gračacu u pet dana izmjereno 425 litara kiše po četvornom metru što je više od dosadašnjeg rekorda za cijeli svibanj koji je iznosio 330 litara. Vakula se ne nada skorijem prestanku oborina, koje najavljuje narednih sedam do deset dana, uz povremena sunčana razdoblja.

Također, iako je dio Hrvatske poplavljen, a uz rastuće vodostaje, nije isključena mogućnost daljnjih poplava, no u Istri i Srijemu zabilježen je manjak oborina, upozorava Vakula.