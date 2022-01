Ponovo se trese tlo na Banovini: 'Užasan zvuk, jak udar u kuću i zatim trešnja'

Kako je izvijestila Seizmološka služba noćas u 00 sati i 09 minute seizmografi su zabilježili slab potres s epicentrom 4 km sjeverno od Gline. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru.

Kako javlja EMSC slabiji potres zabilježen je u 5,49 sati također na području Banovine. Magnituda je prema prvim informacijama bila, 1,9 po Richteru, s epicentrom 20 km zapadno od Siska.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.3 in Croatia 44 min ago pic.twitter.com/sEW9w6iBb4