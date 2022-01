Ponavlja li se opet povijest u Galiciji?

Na istoku Europe opet prijeti rat. Opet je Ukrajina u pitanju, opet Rusija i Zapad. Opet Rusija kao i nekad, prije stotinjak godina, kada su se na ukrajinskom području sudarile tadašnje dvije velike sile – Rusija i Austro-Ugarska. A to je područje povijesno poznato kao Galicija. Ja se pak sjećam kad smo o Galiciji učili u srednjoj školi, i to u predmetu hrvatski ili srpski jezik, naravno u Jugoslaviji. I profesorica me ispitivala o Miroslavu Krleži i njegovim djelima, a nisam se mogao sjetiti njegove "Galicije". I onda mi je pomogla, tako da je spomenula jednu bitku, a ja sam pak jako volio povijest i tada već puno čitao. Kad je spomenula tu jednu veliku bitku 1914. u Ukrajini, iz prve sam ispalio da je riječ o Krležinoj "Galiciji". I tako mi se već tada ta Galicija urezala u pamćenje. I mnogima je pojam Galicije ostao urezan u pamćenje ne zbog mnogobrojnih knjiga i radova koji su istraživali to doba, nego u prvom redu zahvaljujući Krleži.