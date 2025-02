Opet je snažno početkom veljače odjeknula vijest kako je hrvatska IT kompanija Infinum kupila tvrtku u Nizozemskoj, što je do prije nekoliko godina bilo nezamislivo. No pokazuje se kako se vremena uvelike mijenjaju, kako to tehnologija uvijek i čini, pa nije više nemoguće da se nešto tako dogodi. Your Majesty je tvrtka u Amsterdamu s portfeljem koji obuhvaća rad s nizom globalnih klijenata poput Netflixa ili čak najpoznatijeg svjetskog košarkaškog sastava LA Lakersa. Tko je Your Majesty i čime se to bavi da je uspio privući pozornost i u Zagrebu, pitali smo suosnivača i direktora tvrtke Georgiosa Athanassiadisa.

Kako ste osnovali Your Majesty, kako ste uopće izabrali takvo ime?

Mi smo trojica Šveđana, otišli smo iz svoje zemlje, a kad smo osnivali tvrtku, htjeli smo da nas podsjeća na naše korijene. Također smo htjeli da naziv bude pomalo mističan, u stilu Indiane Jonesa i Vitezova stare republike, ali i da je povezan sa Švedskom. Naša je zemlja monarhija pa smo zaključili da bi bilo jako zabavno da se javljamo na telefon s: “Vaša Visosti” (engl. Your Majesty, op. a.).

Što biste istaknuli kao svoje najbolje strane, proizvode koje ćete nuditi?

Ono što ističemo kao najbolje što radimo jest brendiranje i korisničko iskustvo u dizajnu. To znači da pomažemo čelnim ljudima kompanija da shvate zašto oni i kompanija postoje, što je vrijednost koju donose svijetu, kako komuniciraju svoju vrijednost, kako dosežu do svoje publike i tko im je ciljani korisnik. Bilo da se radi o vizualnom identitetu, emociji, internetskoj stranici, iskustvu svojeg proizvoda, mi se bavimo određivanjem toga tko im je idealan korisnik, a onda i osmišljavanjem atraktivnog načina dosezanja tog kupca. Mislim da klijenti koriste naše usluge jer se žele istaknuti i biti sigurni da će se u svakom dijelu procesa poštivati visoka razina kvalitete. Kada radite s Your Majesty, možete biti sigurni da će sve što radimo biti atraktivno, lijepo, osmišljeno do najsitnijih detalja i promišljeno do kraja. Ne zanima nas stvaranje usluge ili proizvoda koji će trajati tek nekoliko mjeseci, nego dugoročni utjecaj.

Imate li planova za rast tvrtke u smislu obujma?

Taj smo dio već prošli. Prije pet-šest godina zapošljavali smo oko 40 ljudi, ali onda smo odlučili smanjiti broj stručnjaka i zadržati samo njih 10-ak vrlo iskusnih, uz pomoć vanjskih suradnika, kako bismo zadržali visoku razinu kvalitete. Unatoč tom broju, stalno rastemo u kontekstu projekata i klijenata na globalnoj razini. Primjerice, trenutačno radimo s Marriott hotelima i pri tome postavljamo stvari od samih početaka, kao da smo arhitekti. Surađujemo s najboljim stručnjacima koje možemo pronaći na tržištu, od fotografa, stručnjaka za 3D vizuale i slično. Amsterdam je sjajno mjesto za to jer je kreativni hub Europe i prepun je talenata, a gig i freelance ekonomija su jako popularne i raširene. Brojni stručnjaci i ne žele raditi u kompanijama, već za sebe. Za nas je to dobro jer možemo na svakom projektu imati najkvalitetnije stručnjake za svaki projekt i tako klijentima uvijek ponuditi funkcionalna i atraktivna rješenja za njihove najkompleksnije probleme.

U vašem portfelju je i rad na seriji “Igra lignje”, koja i u Hrvatskoj ima puno fanova. Što ste točno radili?

Radili smo za televizijsko reality natjecanje “Igre lignji: Izazov”, u kojem pravi ljudi sudjeluju u igrama koje se “igraju” u seriji “Igra lignje”. Ideja je bila oživjeti brend na nešto drukčiji način. U Netflixovoj seriji zapravo gledamo kako sve ima svoju cijenu te što su sve ljudi spremni napraviti zbog novca. Naravno, jasno je da ne možemo biti nasilni u reality emisiji kao što je u originalnom scenariju, ali osmislili smo set izazova u kojima nudimo natjecateljima novac da učine nešto nemoralno. Praktički, pokušavamo odrediti cijenu morala. Napravili smo istraživanje koje bi to situacije mogle biti i shvatili da bismo stvarno mogli napraviti svojevrsni cjenik. Prema tome smo napravili kampanju u kojoj su ljudi sami određivali cijenu za set situacija koje smo kreirali tim istraživanjem. Konkretno, za 5000 eura odbili bi poziv na vjenčanje svojih najboljih prijatelja i slično. Za tu smo kampanju osvojili nagradu Webby za najbolje korištenje podataka, što je ekvivalent Oscarima u industriji digitalnog oglašavanja. Netflix je sjajan za suradnju jer cijene struku i vole da sve prođe bez većih izazova, a mi smo svemu još dodali atraktivne grafike i usput nam je bilo jako zabavno raditi na tom projektu.

Kako je došlo do ove suradnje, na koji ste način prepoznali da ste dobar partner za Infinum i obrnuto?

Na papiru smo otpočetka imali vrlo visoku sinergiju i zbog toga smo već bili uzbuđeni. Agencije se, kao što znate, uvijek doživljavaju kao međusobni konkurenti. Nikolu (Kapraljevića, CEO Infinuma, op. a.) upoznao sam na konferenciji SoDA 2023. godine. Razgovarali smo o svojim kompanijama i shvatili da ima dosta stvari koje jedni rade, a drugi ne i tu smo vidjeli priliku za suradnju u kojoj ćemo se odlično nadopunjavati. Primjerice, mi radimo puno brendinga, ali nikad nismo programirali softver za aplikaciju ili povezivali uređaje kroz internet stvari, kao što radi Infinum. Ovako spajamo svoju ekspertizu za strategiju, dizajn i korisničko iskustvo s Infinumovim dubokim razumijevanjem i znanjem o razvoju i programiranju. Tako klijentima možemo ponuditi sve na jednome mjestu, umjesto da angažiraju više agencija ili stručnjaka za to. Ponekad smo radili s klijentima koji su se doimali prevelikima u odnosu na našu agenciju, što je za njih rizik. Ako se nas dvoje razboli ili budemo spriječeni napraviti projekt, posljedice mogu biti ozbiljne za projekt. S Infinumovom podrškom taj problem više nemamo. •