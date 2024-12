Poljakinja koja tvrdi da je Madeleine McCann, nestala prije 17 godina, otkrila: 'Razgovarala sam s roditeljima'

Julia Wandelt, mlada Poljakinja koja je već neko vrijeme tvrdila da bi mogla biti Madeleine McCann , nedavno je otkrila da je uspjela stupiti u kontakt s roditeljima nestale djevojčice, Kate i Gerryjem McCann, te da je razgovarala s njima putem telefona. Julia, koja dijeli rijedak očni poremećaj s Madeleine, podijelila je svoje iskustvo u emisiji Break the Ice podcastu, gdje je ispričala detalje svojih pokušaja da kontaktira obitelj McCann.

Prema njezinim riječima, prvi put je nazvala broj Kate McCann, a kada je Kate odgovorila, rekla je samo "zdravo" i prekinula poziv nakon što ju je Julia pitala može li s njom napraviti DNK test. "Nazvala sam Katein broj, a kada je ona odgovorila, samo je rekla 'zdravo' i prekinula vezu kada sam je pitala može li napraviti test sa mnom", izjavila je Julia. Uslijedio je drugi pokušaj, no tada je odgovorio Gerry McCann. U početku je bio ljubazan, no kada je čuo Juliain glas, rekao je da je nazvala pogrešan broj. Julia se pita zašto je obitelj McCann nije prijavila policiji ako je smatraju smetnjom ili smatraju da joj ime i dalje šteti: "Zašto me nisu prijavili? Ako misle da uništavam njihovo ime ili ime Madeleine, zašto mi nikada nisu rekli da prestanem?", pišu strani mediji.

Tijekom svojih pokušaja da dođe do obitelji, Julia je također kontaktirala jednog od prijatelja McCanna, koji nije blokirao njezin broj, i postavila mu pitanje: "Zašto još uvijek čita moje poruke? Zašto je razgovarao sa mnom tri minute i zvučao kao da mu je žao?" Julia, koja je u 2023. godini izazvala veliku pažnju javnosti tvrdeći da je možda Madeleine, kasnije je podvrgnuta DNK testu koji je pokazao da je gotovo 100 posto Poljakinja, uz neke litavske i ruske korijene.

Julia tvrdi da se sjeća događaja u kojima je bila oteta od strane "mršavog i preplanulog" muškarca, koji ju je stavio u automobil, što joj je navodno omogućilo da poveže sebe s nestalom djevojčicom. Obitelj Wandelt tada je izdala službenu izjavu u kojoj su istaknuli kako za njih nema sumnje u Julijino obiteljsko porijeklo: "Za nas je očito da je Julia naša kćerka, unuka, sestra, sestrična, rođakinja i polusestrična. Imamo uspomene, imamo fotografije. Uvijek smo nastojali razumjeti sve situacije koje su se dogodile s Julijom."

Međutim, Julia je u siječnju 2024. godine dala intervju u kojem je priznala da žali zbog svojih ranijih tvrdnji o tome da bi mogla biti Madeleine McCann. Izjavila je da je zbog tih tvrdnji doživjela veliku društvenu osudu, kao i prijetnje smrću na društvenim mrežama, što ju je duboko šokiralo: "Znala sam da će biti ljudi koji mi neće vjerovati ili me mrziti, ali nisam očekivala prijetnje smrću. To je nešto što jednostavno ne razumijem."

Iako Madeleine McCann još uvijek nije pronađena, a njezin slučaj ostaje jedan od najpoznatijih nestanaka djece, njemačke vlasti su 2022. godine označile Christiana Brücknera kao glavnog osumnjičenika u ovom slučaju. Unatoč tome, istraga se nastavlja, ali službeni pomaci u vezi s nestankom Madeleine nisu zabilježeni.

