Održana misa za Madeleine McCann, svi se šokirali kad je stigla neočekivana gošća: 'Želim DNK test, nisam luda'

Roditelji Madeleine McCann u petak navečer nisu prisustvovali molitvenom bdjenju na 17. godišnjicu njezina nestanka. Član obitelji rekao je da su Kate i Gerry odsutni na tajnoj lokaciji na "prijeko potrebnom" dugom vikend odmoru.

Tijekom neformalnog druženja prijatelja i dobronamjernika pročitana je njihova poruka, a oni su se ispričali što nisu prisutni. "Dobra večer, žao nam je što ne možemo biti s vama večeras, ali zahvaljujemo vam što ste se okupili i htjeli podijeliti svoju nadu za Madeleine i drugu nestalu djecu. Prošlo je 17 godina otkako nam je Madeleine oteta. Teško je čak i izgovoriti taj broj", piše, među ostalim, u pismu.

Iako roditelji nisu bili na bdjenju, ondje se pojavila, kako piše Daily Mail, mlada Poljakinja Julia Wendell (22) koja tvrdi da je Maddie. Stigla je u društvu prijatelja Roberta Zyle, pozorno je slušala misu, držeći pritom u rukama pismo koje se očajnički nadala dati McCannovima. Kasnije je kazala da je razočarana što roditelji Madalein nisu bili prisutni, dodajući da ima jedno pitanje za njih.

"Ja sam Madeleine McCann. Nikad nisam prestala vjerovati u to i došla sam ovamo iz Poljske jer želim zamoliti Kate i Gerryja da naprave DNK test. Nisu učinili ništa da dokažu da ja nisam njihova kći", kazala je. "Ne, nisam luda. Ja nisam lažac."

McCannovi gaje tračak nade da bi njihova kći, koja bi sada imala 20, skoro 21 godinu, još uvijek mogla biti živa. S druge strane, njemačka policija uvjerena je da je Maddie mrtva i namjeravala je optužiti glavnog osumnjičenika Bruecknera za njezinu otmicu i ubojstvo bez tijela. Osuđenom pedofilu trenutno se sudi u njegovoj rodnoj Njemačkoj za pet nepovezanih silovanja i seksualnih prijestupa, od kojih tri uključuju maloljetnice. Brueckner, 47, također služi kaznu za silovanje starije američke turistkinje u istom odmaralištu Praia da Luz iz kojeg je Maddie oteta.

Julia Wendell, pak, prošle je godina otvorila račun na društvenim mrežama pod korisničkim imenom '@IamMadeleineMcCann', gdje je u redovitim objavama inzistirala da je upravo ona nestala britanska beba. No nagovorili su je da napravi DNK test i rezultati su uvjerljivo dokazali da nije ni u kakvom srodstvu s Madeleine. Zatim je otkrila da žali što je to izjavila na internetu nakon što je primila prijetnje smrću. Ipak, bez obzira na to, u petak je iznova poručila: "Ja sam Madeleine McCann i to ću dokazati."

Podsjetimo, Maddie je nestala iz apartmana za odmor u popularnom ljetovalištu Luz u Algarveu dok je ostala spavati sama sa svojom malom braćom i sestrama blizancima. U to su vrijeme njezini roditelji večerali s prijateljima u obližnjem tapas restoranu i redovito su išli kontrolirali svoju djecu. Nažalost, u jednom trenutku shvatili su da je Maddie nestala.

