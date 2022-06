Političko-pravosudna afera u Srbiji - tko je prisluškivao šefa države Vučića

Aktualni srbijanski ministar obrane i nekadašnji ministar policije Nebojša Stefanović mogao bi se suočiti s neugodnim pitanjima tužiteljstva bude li pravosuđe reagiralo na optužbe nekadašnje državne tajnice u MUP-u Srbije da je izravno umješan u prisluškivanje predsjednika Srbije.

Dijana Hrkalović, i sama suočena s optužbama Tužiteljstva za organizirani kriminal u dva slučaja trgovine utjecajem, rekla je u intervjuu da je Stefanović u vrijeme dok je bio šef policije "ostvarivao neovlašteni uvid u sadržaj telefonske komunikacije Aleksandra Vučića i članova njegove obitelji", te da je štitio kriminalni klan Veljka Belivuka, optuženog za niz ubojstava i najtežih kaznenih djela.

Dijani Hrkalović je nedavno ukinuta mjera kućnog pritvora i zamijenjena mjerom zabrane napuštanja boravišta, a mediji su je ranije optuživali da ima bliske veze s pripadnicima organiziranih kriminalnih skupina, što je ona nijekala.

Hrkalović je u intervjuu za provladin portal i dnevnik Objektiv Stefanovića optužila da je, uz neovlašteni uvid u sadržaj telefonske komunikacije Vučića i članova njegove obitelji, "čitao transkripte njegovih razgovora, mimo predsjednikova znanja, njemu iza leđa".

"Tražio je da mu se dostavljaju ti transkripti. Nije poduzeo protuobavještajnu zaštitu predsjednika, niti je obavijestio BIA (sigurnosno-informativnu agenciju), da oni poduzmu mjere. Tamo gdje ima prisluškivanja i čitanja tuđih komunikacija neovlašteno, tamo ima svega“, rekla je Hrkalović za portal Objektiv.

Stefanović, nekadašnji Vučićev blizak suradnik, već mjesecima je pod povećalom javnosti nakon optužbi da je njegov otac, koji je u međuvremenu preminuo, sudjelovao u trgovini oružjem. Stefanović je javno doveden i u vezu s komunikacijom putem zaštićene aplikacije SKy s pripadnicima kriminalnih skupina, što on kategorički odbacuje i zahtjeva da nadležna tijela utvrde tko je sve koristio tu aplikaciju, s kim je i o čemu komunicirao.

Dijani Hrkalović u pritisku na Stefanovića i pravosuđe pridružio se u nedjelju i jedan od čelnika Vučićeve vladajuće Srpske napredne stranke, doskorašnji zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Vesić je medijima rekao kako očekuje da tužiteljstvo "poduzme korake sukladne zakonu" i da aktualnog ministra obrane i ostale spomenute "sasluša i provjeri tvrdnje" bivše državne tajnice MUP-a Srbije.

Naglasivši da je Hrkalović i sama optužena "za vrlo ozbiljna kaznena djela", Vesić je ocijenio da "njezina priča sasvim sigurno ima mnogo veću težinu nego da to kaže netko tko nema nikakve veze sa tim događajima".

Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL 24, November, 2017, Belgrade - State Secretary at the Ministry of the Interior Dijana Hrkalovic. Dijana Hrkalovic. Photo: Milos Tesic/ATAImages 24, novembar, 2017, Beograd - Drzavna sekretarka u Ministarstvu unutrasnjih poslova Dijana Hrkalovic. Photo: Milos Tesic/ATAImages

U međuvremenu je Novi policijski sindikalni savez (NPSS) priopćio da će podnijeti kaznenu prijavu protiv Hrkalović, Stefanovića i nekih drugih osoba koje nisu imenovane, zbog zlouporabe položaja. Taj savez tvrdi da je Hrkalović u intervjuu zapravo otkrila kako su ona, Stefanović i neki njihovi suradnici čija imena nije spomenula, "kršili zakon i zloporabili službeni položaj jer su poduzimali radnje koje nisu u njihovoj nadležnosti".

Stefanović je u nedjelju popodne poručio da će, nakon optužbi Dijane Hrkalović, u narednih 48 sati odgovoriti "na sve laži" koje su o njemu izrečene, "koristeći samo istinu i argumente".

"A upravo istina koju ću iznijeti njih i plaši, pa se služe najnižim podmetanjima i monstruoznim lažima, što je svojstveno onima koji su krivi i koji pokušavaju umanjiti krivnju i prebaciti je na drugog. To im neće proći", naglasio je Stefanović u pisanoj izjavi proslijeđenoj medijima iz njegova ureda u Ministarstvu obrane.

Srbijanski predsjednik Stefanovića je svojevremeno više puta spominjao kao svog bliskog suradnika, povjerivši mu, među ostalim, i mjesto prvog čovjeka SNS-a u Beogradu, s kojeg se Stefanović u svibnju 2021. povukao nakon unutarstranačkog pritiska zbog niza afera vezanih, među ostalim, i za njegova oca i trgovinu oružjem.

Radio slobodna Europa je u travnju 2021. ocijenio da su beogradski tabloidi "odjednom prestali napadati Stefanovića, a Vučić ga je amnestirao spominjući jedino njegovu objektivnu odgovornost". U javnosti se nagađalo i o tome "ima li istine u spekulacijama da je Stefanovića spasilo to što ima neke dokaze protiv Vučića koje bi otkrio u slučaju smjene i eventualnog uhićenja".