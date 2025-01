Policija upala novinaru i uhitila ga zbog parnice s HDZ-om zastupnikom: 'Taman sam stavljao kćeri na spavanje kad su došli'

Ivan Žada uhićen je u nedjelju kasno navečer pred obitelji i djecom u svom stanu u Zagrebu i odveden na Oranice, gdje je prespavao u policijskoj postaji, a sve zbog sudske parnice koju je protiv njega podigao HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić. Kao novinar, Žada je godinama pisao o liku i djelu virovitičkog moćnika Đakića, radi čega se više puta našao s njim i "oči u oči" na sudu. U najnovijoj parnici, Općinski sud u Virovitici naložio je Žadino privođenje na sudsko ročište jer se, kako mu je objašnjeno, "nije odazivao na sudske pozive", pa tako ni dolazio na sud. Žada tvrdi kako za današnju raspravu nije dobio nikakav poziv, a da se na ranije sudske pozive uredno odazivao.

Inače, Ivan Đakić tužio ga je zbog Facebook objave koju je završio riječima ''Nećeš razbojniče'', što je Đakić doživio kao klevetu i narušavanje ugleda i časti. Žada je dosad, kaže, dobio samo jedan poziv na raspravu povodom te tužbe, na koju, priznaje, nije otišao, ali ne sjeća se više je li se ispričao i što se u tom slučaju dogodilo.

- Policajci su mi pozvonili na vrata u nedjelju u 21.30 sati i rekli kako mi moraju nešto uručiti. Otvorio sam i pustio ih u stan, a oni su mi potom rekli kako me moraju privesti na sud u Virovitcu. Nisu mi rekli da sam uhićen, ni ništa drugo. Odveli su me u PP Trešnjevka, uzeli mobitel i rekli da idemo na Oranice jer sam uhićen. Nisam uspio nazvati ni suprugu, ni svog odvjetnika. Nisam uspio ponijeti ni tablete za tlak – započinje Žada.

- Probudili su me ujutro, stavili lisice na ruke, strpali u "maricu" kao kriminalca i povezli me prema Virovitici. Sav sam se izubijao u tom kombiju. Kada smo došli na sud, rekli su nam kako je ročište odgođeno – nastavlja on. Ogorčen je zbog postupanja Općinskog suda u Virovitici i policije.

- Izveli su me u pola Virovitice iz "marice" s lisicima, bez vezica i skoro spuštenih hlača. Uvijek sam se redovito odazivao na sva ročišta u svim tužbama, nikada nisam čuo da su nekoga nakon jednog izostanka priveli – ističe on. Policija ga je, dodaje, ostavila u Virovitici, a on je sjeo na prvi vlak i krenuo natrag za Zagreb.

- Idem ravno svom odvjetniku i neću stati sve do Strasbourga. Djeca su mi preplašena, djevojčice u dobi od pet i sedam godina, taman sam ih stavljao na spavanje u pidžamicama kada je policija upala u stan. Ponavljam, dobio sam samo jedan poziv, nisam dobio drugi i spreman sam ići na poligraf da dokažem kako govorim istinu – zaključuje Žada.

>> FOTO Ovo je 10 najjačih vojnih sila na svijetu