Policija spasila dječaka (8) iz Ukrajine: Njegovi otac i trudna majka poginuli su nakon eksplozije granate

Osmogodišnjak Bohdan iz Bakhmuta, grada u Donjeckoj oblasti, ostao je sam nakon što su mu otac i majka, koja je bila u 7. mjesecu trudnoće, poginuli tijekom ruskog napada. Policajci su spasili dječaka koji je sada na sigurnom, a njegova rodbina krenula je po njega.

Policija je dobila informaciju da dijete u Bakhmutu treba hitnu evakuaciju. Područje u kojem je dječak živio bilo je pod stalnim napadima Rusa, a do njega je, kako navodi Nacionalna policija Ukrajine, bilo gotovo nemoguće doći. Unatoč tome, organizirano je spašavanje.

8-year-old Bohdan was rescued from the Bakhmut area, which is under constant shelling. His dad and his 7–month-pregnant mom were killed by a russian shell.

In the photo, next to Bohdan, is a police dachshund named Rem, who’s protecting the boy until his aunt arrives. pic.twitter.com/RJMlOGNC6g