VIDEO Ukrajina koristi uspješnu taktiku iz Drugog svjetskog rata: Rusi nisu imali šanse

Ovih dana objavljena video snimka uspješnog napada Gruzijske legije, koja djeluje u ukrajinskoj vojsci, otkriva dijelove njihove strategije napada, a koja se bazira na taktici iz Drugog svjetskog rata.

Na snimci se vidi jedan tenk i 12 vojnika koji napadaju ruske utvrđene pozicije. Sve ih prati dron koji ih usmjerava i čiji upravitelj javlja o situaciji u rovovima koje moraju osvojiti.

Video objavljen u nedjelju prikazuje dragovoljce Gruzijske legije u akciji kao iz udžbenika u kojoj pješadija djeluje zajedno s tenkom. Rusi, koji su taktički u prednosti, nisu imali šanse te ubrzo napuštaju, uz gubitke, svoje pozicije.

Akcija je poznata. Najprije tenk prevozi 12 vojnika blizu cilju napada. Vojnici silaze, a dok se približavaju rovovima pješadija se kreće u zaklonu teškog vozila te sigurno nastavljaju napredovati. U isto vrijeme, posada tenka koristi i glavni top i strojnicu u smjeru neprijateljskog rova.

Vojnici i tenkovi mijenjaju položaje u blizini mete. Kopnene snage kreću prema rovu, a tenk ih podržava sa udaljenosti radi zaštite od napada ručnim bacačem. Jednostavna taktika koja se masovno primjenjivala u Drugom svjetskom ratu pokazuje i ovdje svoj uspjeh jer Gruzijska legija brzo osvaja neprijateljske položaje i pri tome nemaju gubitaka.

Sam video je na Twitteru komentirao i američki vojni stručnjak Robert Lee s londonskog King's Collegea.

„Video je dobar primjer taktičke važnosti tenkova u podršci napredovanju pješaštva protiv utvrđenih obrambenih položaja", napisao je Lee na Twitteru.

Good example on the tactical level of why tanks are still critical for supporting infantry advances against entrenched defensive positions. Video from Ukraine’s Georgian Legion. https://t.co/4yQppgqoNA pic.twitter.com/utsEmvXmfo