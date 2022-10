Putin pod sve većim pritiskom, sukobio se s najbližim suradnicima?; Traju pripreme za najtežu bitku dosad

Rusija je svoje tvrdnje da se Ukrajina sprema upotrijebiti "prljavu bombu" na vlastitom teritoriju iznijela Vijeću sigurnosti UN-a. Zapadni i ukrajinski dužnosnici odbacili to kao dezinformaciju i izgovor za intenziviranje rata. Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da će inspektori UN-ove jedinice za nuklearni nadzor uskoro pregledati dvije ukrajinske lokacije na zahtjev Kijeva, dodajući da se strahuje da su optužbe Moskve o "prljavoj bombi" priprema za operaciju "pod lažnom zastavom".

Tijek događaja:

10:00 - Komandosima Nacionalne vojske Afganistana koji su obučeni u Velikoj Britaniji i SAD-u navodno je ponuđeno da se pridruže ruskoj vojsci. Afganistanski vojni i sigurnosni izvori rekli su za Foreign Policy da bi dodavanje komandosa moglo imati veliki utjecaj na bojnom polju, piše Sky News.

Otprilike 20.000 do 30.000 komandosa dobrovoljaca ostalo je kada se Zapad prošle godine povukao iz Afganistana.

Samo mali broj uspio se evakuirati , dok su drugi pobjegli lojalnim susjedima ili se skrivaju kako bi izbjegli hvatanje i pogubljenje od strane talibana. Mnogi od tih komandosa sada su bez posla ili nade, a neki još uvijek čekaju preseljenje u UK ili SAD.

Jedan izvor je rekao: "Oni nemaju zemlju, nemaju posao, nemaju budućnost. Nemaju što izgubiti."

9:59 - Vladimir Putin je opravdao invaziju na Ukrajinu tvrdnjama o potrebi "denacifikacije" zemlje. Rusko vijeće sigurnosti jučer se okrenulo od "denacifikacije" do "desotonizacije". Naime, Aleksej Pavlov, pomoćnik tajnika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, tvrdi da postoje "stotine sekti" u kojima su građani napustili pravoslavne vrijednosti.

Meanwhile in Russia: since Putin's phony "denazification" never made any sense, now Russia's Security Council is absurdly calling for the "desatanization" of Ukraine. How embarrassing. pic.twitter.com/hxlLCAEBdD — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 25, 2022

8:58 - Vladimir Putin je pod sve većim pritiskom proratnih dužnosnika iz svog unutarnjeg kruga dok se bori da postigne napredak u Ukrajini, kažu vojni analitičari.

Američki Institut za proučavanje rata priopćio je da su članovi Putinovog unutarnjeg kruga koji raspoređuju borbene snage u Ukrajini nastavili izražavati svoje nezadovoljstvo ruskim ratnim naporima. U svom posljednjem izvješću navodi da su se neki dužnosnici "izravno suočili" s Putinom.

Washington Post je, pozivajući se na američke obavještajne službe, rekao da je financijer Wagner grupe Jevgenij Prigožin koji želi zamijeniti Putina oštro kritizirao rusko ministarstvo obrane u privatnom razgovoru.

Navodno je optužio vojsku da se uvelike oslanja na njegove plaćenike dok nije uspjela financirati skupinu ili osigurati potrebne resurse. Prigožin je zanijekao da je ikada kritizirao ruske oružane snage, ali je opetovano javno napadao Ministarstvo obrane svoje zemlje. Drugi dužnosnici izrazili su frustraciju zbog napretka rata.

Čečenski čelnik Ramzan Kadirov požalio se da je ruski odgovor na navodne ukrajinske napade na ruski teritorij bio "slab", dodajući da bi Moskva trebala "izbrisati ukrajinske gradove sa zemlje", piše Sky News.

8:35 - Ruske snage nastavile su s kontinuiranim napadom na strateški smještene gradove Bakhmut i Avdiivka u ukrajinskom industrijskom srcu Donbasu, ubivši jednog civila jučer u Bakhmutu, rekao je guverner Donjenjecke oblasti Pavlo Kyrylenko na Telegramu.

“Rusi će biti odgovorni za sve zločine na našoj zemlji”, napisao je Kirilenko.

8:20 - U ruskom raketnom napadu ubijeno je dvoje ljudi u Dnjipru, četvrtom po veličini gradu u Ukrajini. Jedna od žrtava je i trudnica. Ozlijeđene su tri osobe.

“Svaki dan se borimo protiv terorista... Danas se dogodio još jedan raketni napad. Kao rezultat toga, u Dnjipru su poginule dvije osobe. Uključujući i trudnicu. Troje ozlijeđenih je hospitalizirano. Nikada nećemo oprostiti. Odmazda će biti pravedna i neizbježna", napisala je bivša glasnogovornica Volodimira Zelenskog.

“We fight terrorists every day...



Another missile attack took place today. As a result, two people were killed in Dnipro. Including a pregnant woman. Three victims were hospitalized.



We will never forgive. Retaliation will be fair and inevitable” - @ZelenskyyUa pic.twitter.com/FRNaglCmOf — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 26, 2022

8:00 - Bitka za Herson vodit će se žestoko i ruske snage već se ukopavaju, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik. Moskva se sprema obraniti najveći ukrajinski grad pod svojom kontrolom dok Kijev planira punu protuofenzivu. Posljednjih tjedana ruske su snage odbačene i mogle bi ostati zarobljene na zapadnoj obali rijeke Dnjepra. Vlasti postavljene od strane Rusije u gradu evakuiraju civile, iako su muškarci zamoljeni da ostanu kako bi formirali lokalnu miliciju. Ukrajina je tvrdi da nema znakova da Rusija planira napustiti grad.

"S Hersonom je sve jasno. Rusi se popunjavaju, jačaju svoju grupaciju tamo", rekao je kasno sinoć Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. "To znači da se nitko ne sprema za povlačenje. Naprotiv, najteže bitke će se odvijati za Herson", dodao je.

Yuri Sobolevsky, član svrgnutog proukrajinskog regionalnog vijeća Hersona, rekao je da vlasti koje je postavila Rusija vrše sve veći pritisak na stanovnike Hersona da odu.

Herson je strateški važan i za Rusiju i za Ukrajinu, ponajviše zbog svog položaja na rijeci Dnjepar, gdje se koristi kao ulaz u aneksirani Krim.

7:16 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je u najnovijem ažuriranju da je bilo najmanje šest incidenata sabotaže ruske željezničke infrastrukture od lipnja, a posljednja se dogodila prije nekoliko dana kada je "eksplozivna naprava oštetila željeznicu u blizini sela Novozybkovo, otprilike 15 km od rusko-bjeloruske granice.”

"Pruga je glavna željeznička veza između Rusije i južne Bjelorusije", priopćilo je Ministarstvo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sjWLyEfmxf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ct2pdrwjTp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 26, 2022

7:04 - Američki predsjednik Joe Biden ponovno je u utorak upozorio Moskvu da ne koristi nuklearno oružje jer bi to bila ozbiljna pogreška. "Rusija bi učinila nevjerojatno ozbiljnu pogrešku korištenjem taktičkog nuklearnog oružja", izjavio je Biden.

Nema jamstava da se radi o tzv. operaciji pod lažnom zastavom a svako raspoređivanje nuklearnog oružja "bilo bi ozbiljna, ozbiljna pogreška", rekao je američki predsjednik. Njegov komentar uslijedio je nakon što je Rusija prvi put navela da Ukrajina planira baciti "prljavu bombu", što je Ukrajina odbacila, kao i Sjedinjene Države, Francuska i Britanija.

Direktor komunikacija američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je u ponedjeljak da nema apsolutno nikakve istine u tvrdnjama Moskve da je Ukrajina planirala detonirati "prljavu bombu" i zatim za to okriviti Rusiju.

"To jednostavno nije istina. Znamo da nije istina", rekao je Kirby.

7:00 - Kod Hersona, koji je pod ruskom okupacijom, u utorak je pod topničkim napadima poginulo više od stotinu čečenskih vojnika, tvrde ukrajinski izvori. Pod granatiranjem su se našli vojnici koje je poslao čečenski vođa Ramzan Kadirov, iako se informacija nije mogla neovisno provjeriti, navodi Reuters.

Ukrajinski vojni guverner regije Herson izvijestio je o 40 mrtvih i 60 pokopanih tijekom napada. Čečenska jedinica bila je smještena u školi u selu na drugoj obali rijeke Dnjepar nakon povlačenja iz Hersona te su putem fotografija na društvenim mrežama sami otkrili gdje se nalaze.

Oporbeni čečenski Telegram kanal 1Adat ustvrdio je da su pripadnici kadirovske pukovnije, koji su bili smješteni u školi, granatirani te da ih je oko stotinu poginulo. Kadirov nije komentirao sami događaj, ali je svoje nezadovoljstvo iznio na društvenim mrežama, nazivajući ruski pristup Ukrajini slabim.

6:50 - Britanski premijer Rishi Sunak obećao je u utorak ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će britanska potpora Ukrajini za njegova mandata biti čvrsta i snažna kao i dosad, izjavio je glasnogovornik Downing Streeta.

Sunak, koji je preuzeo dužnost premijera u utorak, rekao je da ukrajinski predsjednik Zelenski može računati na kontinuiranu solidarnost britanske vlade.

"Oba čelnika složila su se da je potrebno nastaviti s pritiskom na Putinov barbarski režim kroz kontinuirane ekonomske sankcije", rekao je glasnogovornik.

Zelenskij je u večerašnjem video obraćanju kazao kako vjeruje da će britansko vodstvo u obrani demokracije i slobode još ojačati.

"Ukrajina i Britanija su u posljednje vrijeme dosegnule nove visine u odnosima, ali unatoč tome još uvijek imamo potencijala za jačanje naše suradnje", rekao je u Zelenskij te pozvao Sunaka da posjeti Ukrajinu.