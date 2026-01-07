Policija spašavala putnike iz 6 automobila zbog snijega kod Gračaca i 14 stranaca zbog poledice kod Obrovca

Jučer tijekom večeri i noćas za vrijeme izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta zbog naglog pada temperature, snježnih nanosa i stvaranja poledice, prometovanje na pojedinim cestovnim pravcima na području Zadarske županije bilo je otežano, a nekoliko vozača se našlo u situacijama koje su im onemogućavale daljnje kretanje. Iz policije ističu da su bili prisutni na najkritičnijim dionicama cesta te kontinuirano pratila stanje na terenu, te da je tijekom postupanja poseban naglasak stavljen je na sigurnost svih sudionika u prometu, kao i na sprječavanje nastanka prometnih nesreća u uvjetima poledice i smanjene vidljivosti.

Tako su policijski službenici Postaje granične policije Gračac pružili pomoć vozačima i putnicima iz šest automobila na području Općine Gračac kod Otrića, koji nisu mogli nastaviti putovanje cestom ŽC-5203 zbog snježnih nanosa. Osobama je osiguran privremeni boravak u prostorijama PGP Gračac u Srbu.

Policijski službenici Policijske postaje Benkovac- Obrovac su također na državnoj cesti DC-27 kod Obrovca i Kruševa te na području državne ceste DC-8 kod Barić Drage pružili pomoć osobama, stranim državljanima iz četiri automobila koji nisu mogli nastaviti putovanje zbog poledice na prometnicama. Četrnaest osoba među kojima je bilo i djece zbrinuta su u policijskim prostorijama u objektima u Obrovcu i Benkovcu.Jutros kada su stvoreni uvjeti, osobe su sigurno nastavile vožnje prema svojim krajnjim odredištima, dok je vozaču i putnicima kojima su policijski službenici pružili pomoć kod Barić Drage, jutros osiguran daljnji smještaj od strane Stožera civilne zaštite Grada Benkovca. Policija je i dalje na terenu uz cestovne pravce te pravovremeno prati najave daljnjih vremenskih uvjeta te stanja na cestama. Vozače pozivamo na dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti, korištenje zimske opreme te praćenje službenih obavijesti nadležnih službi - istakli su iz zadarske policije.