Policija objavila detalje stravičnog zločina: Prvo ubio ženu, potom pokušao ubiti sebe

Sinoć se dogodila tragedija u mjestu Galižanu kod Pule. Muškarac (60) oko 18 sati u obiteljskoj kući ubio je ženu, potom pokušao ubiti sebe. Policija je objavila detalje zločina.

"Pulska je policija u subotu, 28. studenoga oko 18 sati, zaprimila dojavu da je u kući u Fažanskoj ulici u Galižani pronađena mrtva žena. Policijski službenici odmah su se uputili na mjesto događaja te su u kući pronašli mrtvu 54-godišnjakinju i ozlijeđenog 60-godišnjaka, koji je prevezen u pulsku bolnicu.

VIDEO: Ubojstvo u Puli, osumnjičen muškarac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policijski službenici su zajedno s nadležnim državnim odvjetnikom obavili očevid na mjestu događaja te su utvrdili sumnju da je muškarac između 17 i 18 sati oštrim predmetom prvo ozlijedio 54-godišnjakinju, a potom i sebe. Žena je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, a njeno tijelo prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.

Muškarac je zbog ozljeda zadržan u bolnici, a nakon što bude otpušten s bolničkog liječenja, policija će nad njim provesti kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teško ubojstvo."

Ubojstvo je potreslo malo mjesto. Mještani imaju samo lijepe stvari za reći o pokojnoj, te navode kako je ona često tražila pomoć, dok on je imao problema s alkoholom. Kako doznaje Novi list, ubojica je više puta završio na policiji zbog remećenja javnog reda i mira u alkoholiziranom stanju, zadnji put ovog ljeta. Mještani su rekli da je on već u više navrata prijetio da će se ubiti, no na koncu je ubio bivšu suprugu.

Ljuti su jer se znalo da 60-godišnjak ima problema, no oni koji su trebali reagirati nisu.