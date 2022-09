Policija ima novu taktiku za pijane vozače: 'Zaustavljaju nas pred kućama'. Prometni stručnjak: To je jako dobro

Policija svim raspoloživim snagama pokušava stati na kraj pijanim vozačima. Dokaz tome je i panika koja je zavladala selom Petrijevci nadomak Osijeka čiji mještani tvrde kako prometna policija patrolira ispred lokalnih kafića, provjerava vlasnike vozila i potom ih zaustavlja nedaleko od kuća kada se vraćaju u svoje domove većinom pod utjecajem alkohola.

Razgovarali smo s nekoliko mještana koji su ove godine na taj način zaustavljeni. Iako policija ne potvrđuje ovu taktiku, statistike pokazuju da su itekako odlučili više kažnjavati pijane vozače.

- Bio sam u kafiću s prijateljima, popio sam dva-tri pića, a onda me jedan prijatelj zamolio da ga odvezem kući. Sjeli smo u automobil, došli pred njegovu kući i ondje nas je zaustavila policija. Nismo primijetili da su bili nedaleko od kafića jer je padala kiša i pratili su nas do njegove kuće gdje smo stali. Odmah su me alkotestirali i prvo je alkotest pokazivao 1,5 promila. Međutim, bio sam uvjeren da je to nemoguće jer nisam toliko popio pa sam ponovno puhao u alkotest nakon 20 minuta i onda je pokazao 0,9 promila. Dobio sam 3000 kuna kaznu i mjesec dana bez vozačke, no uložio sam žalbu i sud mi je smanjio kaznu na 1400 kuna i 200 kuna sudskih troškova tako da nisam ostao bez vozačke - priča nam jedan mladi Petrijevčanin koji je kaznu zaradio početkom godine.

Drugi Petrijevčanin, muškarac u srednjim godinama, kažnjen je početkom ljeta. Vraćao se iz kafića oko 23 sata kada ga je u blizini kuće zaustavila policija. Napuhao je više od 1,5 promila. Njegovog prijatelja policija je također pijanog uhvatila gotovo pred kućnim pragom.

- Nisam vjerovao da će se i meni to dogoditi, ali eto je. Taj dan nisam popio puno u kafiću, dva pića možda, ali smo slavili cijeli dan. Popodne sam i odmarao, ali očito je ostalo alkohola. Dobio sam 6000 kuna novčanu kaznu i šest mjeseci bez vozačke dozvole no uložio sam žalbu i još ne znam konačnu kaznu - priča nam on, a na pitanje je li nešto naučio iz ovoga, odgovara:

- Da, više nikad autom u kafić. Previše je toga ugroženo, vozačka mi treba zbog posla i ne smijem se više tako kockati - govori nam. On je, nažalost, vjerojatno jedan od rijetkih koji tako razmišlja, no možda će im pojačana aktivnost policije promijeniti svijest. Alkohol je, uz brzinu, jedan od glavnih uzročnika prometnih nesreća koje nerijetko završavaju sa smrtnim posljedicama.

U prvih osam mjeseci ove godine policija je u Petrijevcima evidentirala 25 prekršaja alkoholiziranih vozača što je čak osam puta više u odnosu na prošlu godinu kada ih je u istom razdoblju evidentirano samo troje. Pijanih vozača tada sigurno nije bilo manje jer se promet lokalnih kafića nije naglo povećao ove godine već je očito da je policija promijenila taktiku zaustavljanja pijanih vozača. Pojačano su radili na području cijele Osječko-baranjske županije.

- Od 01. siječnja do 31. kolovoza na području Osječko-baranjske županije evidentirano 1703 prekršaja vozača s nedozvoljenom prisutnosti alkohola u krvi, a u istom razdoblju prošle godine evidentirano je 1069 takvih prekršaja. Na području PP Belišće (pod čijom su nadležnosti i Petrijevci) od 01. siječnja do 31. kolovoza evidentirano je 212 prekršaja alkoholiziranih vozača, a u istom vremenu godinu dana ranije, evidentirali smo 115 takvih prekršaja. U promatranom razdoblju ove godine u Petrijevcima evidentirano je 25 prekršaja alkoholiziranih vozača, dok je lani evidentirano tri takva prekršaja - rekla nam je Edita Roterbauer, glasnogovornica Policijske uprave Osječko-baranjske.

- PU osječko-baranjska provodi preventivno-represivne aktivnosti, koje najavljujemo putem naše web stranice. Napominjemo da je alkohol jedan od najvećih uzročnika prometnih nesreća, zbog čega svaki vozač mora biti svjestan da na taj način ne ugrožava samo sebe, već i sve druge sudionike u prometu - istaknula je.

Goran Husinec, prometni stručnjak i sudski vještak za cestovni promet kaže kako je ovakva taktika policije jako dobra te da nema drugog načina u obračunu s alkoholiziranim vozačima.

- Policija u zadnje vrijeme to radi jako dobro. Pijanci su se krenuli skrivati od policije, a onda je policija rekla da je toga dosta i zašto bi stajali na cesti i čekali nego će ih aktivno loviti. Prvo će selektirati tko su ti veliki prekršitelji koji rade probleme, vidjet će gdje piju pa će ih tamo zaustavljati. Jednostavno, to je jako dobar način rada policije jer na drugi način se ne može. Problem je zato što su ti ljudi ovisni. Oni uopće ne razmišljaju da kada se napiju riskiraju da razbiju svoj auto, svoju imovinu, riskira da ostane invalid, riskira da pogine. Njemu ta kazna nije tako veliki rizik koliko mu je rizik da se povrijedi. Znači da je njemu apsolutno svejedno. To su problemi s tim ljudima jako veliki. Tu je policija odlučila pokazati čvrstu ruku jer jednostavno drugačije ne može - kaže nam Husinec. Ako policija tako dobro radi svoj posao, pitamo ga je li onda problem u prekršajnom sudu koji je iznimno blag prema alkoholiziranim vozačima, a o čemu je nedavno pisao i Večernji list.

- Prekršajni sud obično ide linijom manjeg otpora jer im je tako jednostavnije. Prekršajni sud nije odlučio još čvrsto se obračunati s takvima. Policija u tom cijelom lancu najtemeljitije radi svoj posao, ali sudovi u Hrvatskoj imaju još uvijek socijalnu notu i ne žele baš čovjeka oguliti do kože, da pate djeca, da pati obitelj, da ga uništi s tim kaznama. Ali druge nema, ako ga ne uništite s kaznama, onda će on nekoga drugoga uništiti sa svojom vožnjom - kaže Husinec.

U Hrvatskoj, dodaje, postoje dvije skupine vozača koji rade prekršaje.

- Imamo dvije grupe ljudi i Hrvatskoj koji nama rade probleme. To su bahati i bogati koji obično ne piju, više se drogiraju i divljaju skupocjenim automobilima i nikoga se ne boje jer su moćni, imaju novaca, poznanstva i veza i zbog toga to rade. Druga skupina su oni koji su na rubu socijale i ne boje se zakona jer im se ništa ne može uzeti. Policija je u zadnje vrijeme odlučila na taj princip rada da ne gubi vrijeme da stoji negdje na cesti jer onda znaju već gdje policija stoji nego pošalju doušnika u birtiju i kažu tko je unutra i tko pije. Ciljano idu i ciljano jednoga po jednoga isključuju iz prometa. To je dobar sistem, ali prekršajni sudovi to jednostavno ne prate i tim ljudima gledaju kroz prste, to im je najjednostavnije, svi sretni, nitko se ne žali - kaže Goran Husinec.

