Policajci suzavcem špricali prosvjednike, pogledajte zbog čega im se sada svi smiju

Jedan ne toliko značajan prosvjed koji se jučer održao u Bugarskoj postao je hit na društvenim mrežama zbog poteza policajaca.

Prosvjednici su izašli na ulice Sofije tražeći promjenu vlasti, novi ustav i referendum za promjenu sustava vlasti.

Iako se nije sakupio veliki broj građana, policija je osiguravala prosvjednike s kojima je u jednom trenutku došlo do sukoba ispred Narodne skupštine.

Policajci su ih odlučili poprskati suzavcem, no onda je sve krenulo u krivom smjeru. Vjetar je kapljice suzavca 'okrenuo' prema policajcima, a njihova reakcija izazvala je urnebesne reakcije na internetu.

Ovo je trenutak kada su policajci upotrijebili suzavac:

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG