Policajci nisu uvježbani. Pucaju po 32 metka, a streličari 40.000

Incident kod Donjeg Srba, gdje je policija, pokušavajući zaustaviti kombi koji im je bježao probivši tri blokade, pucala po vozilu u kojem je bilo 29 imigranata, pri čemu je ranjeno dvoje 12-godišnje djece, otvorio je niz pitanja.

Jedno je od njih i je li policija smjela pucati? Nejasno je i jesu li znali da su u kombiju ilegalci s obzirom na to da se iz dostupnih informacija može zaključiti i da na krijumčara nisu slučajno nabasali, već da je bila riječ o nekoj vrsti zasjede u koju je upao.

Politička konotacija

S obzirom na to da je rečeno da je odbjegli krijumčar državljanin BiH, to znači da im je poznat njegov identitet i čime se bavi pa je pitanje i zašto ga nisu nadzirali, tim više što krijumčarenje ljudi preko granice BiH postaje gorući problem. I na koncu, iz dostupnih fotografija, vidljivo je da je propucano vjetrobransko staklo, dok se u medijskim izvješćima navodi da su policajci pucali u gume. Ako su pucali u gume, kako su pogodili vjetrobransko staklo te znači li to da naši policajci nisu baš obučeni za uporabu vatrenog oružja iako, s obzirom na svakodnevni opasni posao koji obavljaju, to svakako moraju biti?

Sva ta pitanja traže odgovore, a priča je, naravno, dobila i političku konotaciju jer je SDP-ovac Ranko Ostojić kao predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zatražio da MUP ispita sve okolnosti koje su dovele do uporabe vatrenog oružja i ranjavanja dvoje djece. S druge strane, Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, kazao je da je uporaba vatrenog oružja bila opravdana. I dok se političari, kao i obično, prepucavaju preko leđa drugih, ovaj put policajaca, pa i imigranata, u pozadini svega jedan je mnogo veći problem koji nitko godinama ne rješava, a odnosi se na spremnost i obučenost hrvatskih policajaca pri rukovanju vatrenim oružjem.

– U MUP-u je odnos prema oružju uvijek bio takav da su oružje smatrali nužnim zlom. Oni pri tome zaboravljaju da je oružje alat, i to smrtonosan alat koji je država dala pojedincu te ga pri tome ovlastila da ga koristi. Hrvatski policajci nedovoljno su uvježbani za korištenje oružja, a i nevoljko ga koriste. Kada godišnje iz oružja ispalite svega 32 metka, kako to oni rade, ne može se reći da ste obučeni za rukovanje oružjem – kaže Dubravko Gvozdanovića, balističar.

Većina uporaba neopravdana

Da bi ilustrirao o kakvom se problemu radi, navodi da se u streličarstvu kojim se bavi tijekom treninga i priprema za natjecanje godišnje ispuca između 30.000 i 40.000 metaka. A streličari se bave sportom, a ne ozbiljnim poslom kao policajci. – Nakon uporabe vatrenog oružja, MUP većinu toga, između 80 i 90 posto, proglasi neopravdanim. Policajci imaju probleme, mogu ostati bez posla pa ne vole upotrebljavati oružje ni kada su ispunjene sve zakonske pretpostavke za to. U ovom slučaju, koliko vidim, mislim da je uporaba oružja bila opravdana – kaže Gvozdanović.

Branko Lazarević, bivši policajac, također smatra, da kada u mraku prema vama ide vozilo koje ne želi stati, nemaš drugog izbora do pucati. No on skreće pozornost na jedan drugi problem.

– U ovoj kao i svakoj drugoj situacija bitna je taktika postupanja. Iz dostupnih informacija ne vidim jesu li je imali. Nadalje, ne znam imaju li policajci na tom području tzv. ježa. Da su ga imali i postavili, teško da bi došlo do proboja blokade – kaže Lazarević.