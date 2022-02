Pokušao otvoriti vrata aviona, stjuardesa ga zaustavila - loncem za kavu

Nakon što je putnik pokušao provaliti u kokpit aviona, a zatim otvoriti jedna od vrata, stjuardesa ga je spriječila - loncem za kavu. Avion American Airlinesa je preusmjeren pa je umjesto u Washington sletio u Kansas City, a putnik uhićen, prenosi Metro.

Jedan od putnika opisao je da je nekoliko putnika pojurilo prednji dio zrakoplova da bi pomogli obuzdati putnika, čiji je identitet još uvijek nepoznat. Putnik Jake Smith rekao je da je išao na WC kada je ugledao stjuardesu kako "trči punom brzinom niz prolaz".

Police have boarded flight #AA1775 from #LA to #DC which made an emergency and rapid landing in Kansas. Flight descended at 5000 fps. It felt like the plane was free falling and many feared the worst because people weren’t fully aware of what was unfolding pic.twitter.com/qyDHSrdUqF