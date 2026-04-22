Za svaki krivotvoreni dokument dobio 100 eura, sumnja se da ih je napravio najmanje 20

Nakon što su u utorak uhićeni Tomislav Prskalo i Stefan Muzina, zbog sumnje da su za zločinačku skupinu, koju je prema USKOK-u, predvodio bivši maneken Robert Di Caprio, izrađivali krivotvorenu dokumentaciju koja se potom koristila za nezakonito stjecanje nekretnina, ta je istraga sada i službeno proširena. Proširenjem istrage su osim Prskala i Muzine, obuhvaćeni i DiCaprio te Domagoj Andrić i Zoran Begić protiv kojih je istraga inicijalno pokrenuta nakon uhićenja u veljači. Prskalo i Muzina se sumnjiče za krivotvorenje isprave i prijevare u sklopu zločinačkog udruženja.

USKOK je u veljači osim protiv DiCapria, Andrića i Begića, istragu pokrenuo i protiv Andjelka Jotanovića, Zoltana Szabe i Matea Kvesića. Kaznena djela za koja se sumnjiče počinili su od početka 2025. do 3. veljače 2026. u Rijeci, Crikvenici, Zagrebu, Puli, Zadru, Šibeniku, Pagu, Korčuli i Makarskoj. DiCaprio se sumnjiči da je ostale povezao u zločinačku grupu čiji je cilj bio nezakonito stjecanje nepripadne imovinske koristi stjecajem većeg broja nekretnina na koje su se upisivali bez znanja i pristanka vlasnika tih nekretnina. Sumnja se da su krivotvorili kupoprodajne dokumente u koje su unosili OIB brojeve vlasnika zemljišta koji iz nekog razloga nisu bili upisani u vlastovnice zemljišnoknjižnih izvadaka ili iz nekog drugog razloga nisu mogli štiti svoje pravne interese. Nezakonito su se upisali, kako se sumnja na četiri nekretnine. Nekretnine koje su DiCaprio i ostali, kako se sumnja nezakonito otuđili bile su vrijedne od nekoliko stotina do nekoliko milijuna eura. Kada je u veljači uhićen, DiCaprio je pred istražiteljima negirao krivnju, te je tvrdio da je sve činio po uputama jednog čovjeka čije ime nije želio reći.

Proširenjem istrage, DiCaprio se sumnjiči da je Andriću davao upute kako da nabavi nevjerodostojne osobne isprave stranih država te izradi nevjerodostojnu dokumentaciju kako bi se ishodili OIB brojevi stvarnih vlasnika nekretnina. Prskalo se sumnjiči da je izrađivao nevjerodostojne predloške navedenih isprva kako bi se napravio prijenos vlasništva nad nekretninama u zemljišnim knjigama. Sumnja se da je Prskalo to radio za novčanu nagradu od 100 eura po dokumentu te da je u najmanje 20 navrata izradio krivotvorene dokumente koje je zatim Andrić od njega preuzimao da bi potom s pomoću njih ishodio OIB brojeve stvarnih vlasnika nekretnina. Prskalo se sumnjiči da je potom izrađivao konačne verzije krivotvorenih dokumenta koje su Andrić i ostali članovi zločinačkog udruženja koristili kako bi stvarnim vlasnicima preoteli nekretnine.

Što se tiče Muzine, on se sumnjiči da je s još dvije osobe poslužio kao neka vrsta paravana jer su ga DiCaprio i Andrić angažirali kako bi na njih glasili krivotvoreni ugovori. Iz toga je proizlazilo da su oni nositelji prava vlasništva na nezakonito stečenim nekretninama te su dalje po uputama DiCapria i Andrića radili uknjižbe na nekretnine. Vlasnici nekretnina su oštećeni za 6,7 milijuna eura, dok su osumnjičenici daljnjom preprodajom otuđenih nekretnina stekli znatnu materijalnu korist, a novac su međusobno podijelili. USKOK traži istražni zatvor za jednog od osumnjičenika koji su u utorak uhićeni, dok će se drugi braniti sa slobode.