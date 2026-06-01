NOVA PRAVILA ULASKA

Nakon niza incidenata bazen u Švicarskoj promijenio pravila: Stranci sada plaćaju dvostruko skuplji ulaz

01.06.2026.
u 17:17

Slučaj iz Pruntruta ponovno je otvorio pitanje izazova s kojima se suočavaju brojni otvoreni bazeni diljem Europe.

Odluka uprave vanjskog bazena u švicarskom Pruntrutu da privremeno ograniči pristup stranim posjetiteljima izazvala je snažne reakcije i otvorila raspravu koja je odjeknula i izvan granica Švicarske. Kao razlog za uvođenje mjere navedeni su ponavljani sigurnosni problemi i neprimjereno ponašanje dijela posjetitelja.

Prema obrazloženju uprave, tijekom proteklog razdoblja zabilježeni su brojni incidenti, uključujući uznemiravanje žena, agresivne ispade te sukobe među korisnicima bazena, zbog čega su odgovorni procijenili da je potrebno poduzeti dodatne mjere radi očuvanja reda i sigurnosti.

No zabrana nije dugo ostala na snazi. Kako prenose njemački mediji, ubrzo je ukinuta te je zamijenjena novim modelom naplate ulaznica. Prema novim pravilima, osobe koje ne žive i ne rade u Švicarskoj ubuduće će za ulazak plaćati osjetno više cijene.

Tako će odrasli strani posjetitelji ulaznicu plaćati 15 švicarskih franaka, dok je dosadašnja cijena iznosila 7,50 franaka. Za mlađe posjetitelje cijena je povećana s pet na deset franaka. Nova pravila odnose se i na turiste, piše Fenix Magazin.

Uprava pritom naglašava kako odluka nije donesena na temelju državljanstva, nego kao odgovor na dugotrajan problem održavanja reda i sigurnosti na kupalištu. Poručuju da je obveza svakog upravitelja javnog prostora reagirati kada ponašanje pojedinaca prijeđe dopuštene granice.

Slučaj iz Pruntruta ponovno je otvorio pitanje izazova s kojima se suočavaju brojni otvoreni bazeni diljem Europe. Upravljanje takvim objektima podrazumijeva pronalaženje ravnoteže između dostupnosti sadržaja i osiguravanja sigurnog okruženja za sve posjetitelje. Stručnjaci pritom upozoravaju da su za učinkovito funkcioniranje nužni dovoljan broj educiranih zaposlenika, jasna pravila ponašanja, odlučno sankcioniranje težih prekršaja te dosljedna provedba propisanih mjera.

Švicarska bazen ulaznica cijena

VA
VanjaPlank
18:06 01.06.2026.

Čuj to ?!?!? Pa za Švicarce nam ljevičari govore da su to svemirski brodovi za nas nazadne bedake Hrvate. Lažni narativ se dugo širio ali sve više ljudi je progledalo i da je Hrvatska Raj na zemlji.

LU
Lukeruk
17:25 01.06.2026.

Iako ne želite to napisat jasno je koji su to stranci

