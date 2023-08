Pojavila se nova teorija o Prigožinovoj smrti: Na pogrebu je bila supruga njegova dvojnika

Pogreb zapovjednika ruskih plaćenika Jevgenija Prigožina, koji je prošli tjedan poginuo u zrakoplovnoj nesreći, održan je u krugu obitelji i prijatelja na groblju u predgrađu njegova rodnog grada Sankt Peterburga, objavio je u utorak Prigožinov ured za odnose s javnošću. Prigožin je poginuo 23. kolovoza u padu privatnog aviona u Tverskoj oblasti, nedaleko od Moskve.

Do nesreće je došlo dva mjeseca nakon što su on i njegovi plaćenici pokrenuli pobunu protiv ruskih vojnih zapovjednika u kojoj su preuzeli kontrolu nad južnim gradom Rostovom na Donu i napredovali prema Moskvi, prije nego što su se vratili u svoje baze. Bio je to najveći izazov vladavini predsjednika Vladimira Putina otkad je preuzeo vlast 1999.

VIDEO Očevid na mjestu pada Prigožinovog zrakoplova

Iako je Moskva potvrdila da je u nesreći uistinu poginuo Prigožin, još su prisutne spekulacije o tome kako je on još uvijek možda živ. Tako se, primjerice, pojavila teorija kako je Prigožinova supruga viđena na sprovodu zapravo bila supruga njegovog dvojnika. Žena tužnog izgleda ranije je identificirana kao Prigožinova povučena supruga Ljubov (52), no ruski su mediji potom iznijeli tvrdnju kako je riječ o Irini Krasavinoj, supruzi Prigožinova dvojnika Leonida Krasavina.

Daily Mail piše kako postoje sumnje da su pogreb i službene izjave o Prigožinovoj smrti zapravo samo dio razrađene prijevare. Pogrebu je nazočila samo nekolicina odabranih gostiju, a angažirani su naoružani zaštitari.

The wife of Prigozhin's doppelganger was spotted at Prigozhin's grave.



Irina Krasavina is the wife of the most famous of Prigozhin's doppelgangers Leonid Krasavina.



Journalists say that the woman was in a depressed state. pic.twitter.com/3DawkA13B2