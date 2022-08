Pogledajte kakav su apartman ostavili mladi gosti iz Švicarske: 'Kamuflirali su štetu'

Rasprava o cijenama smještaja na hrvatskoj obali gotovo bez iznimke izaziva burne reakcije bez obzira na to s kim pričate. Mnogi smatraju kako su iznajmljivači ti koji žele za tri mjeseca zaraditi za cijelu godinu, a inflaciju i rast cijena koriste kako bi od prosječnih građana izvukli svaku moguću kunu. Ima takvih to nitko ne poriče, ali ima i onih koji se godinama trude razviti obiteljski posao, gostima pružiti najbolje što mogu i omogućiti im da sa ljetovanja u Hrvatskoj kući ponesu lijepa sjećanja i požele se vratiti.

No postoji i treća strana priče. Ona o gostima koji zahtijevaju nebo i zemlju, a iza sebe ostave pakao. Za njih obično nitko ni ne želi da im se vrate. Upravo takvu priču s nama je podijelio anonimni iznajmljivač koji je ostao iznenađen stanjem u kojem je zatekao apartman nakon što su iz njega izašli mladi gosti iz Švicarske.

Foto: Foto čitatelja

'Bilo ih je sedam. Radimo ovaj posao pet godina. Ne radi se o luksuznom smještaju, ali uvijek mi je bitno da je čisto i da se gosti ugodno osjećaju. No pravo nas je iznenađenje dočekalo kada je ova skupina mladića izašla iz apartmana. Shvatio sam da nije moguće to srediti u jedan dan. Zakamuflirali su gomilu štete koju su napravili, a ja nisam htio primiti nove goste u takvu prljavštinu i nered', prepričava nam svoje neugodno iskustvo.

Na slikama koje nam je ustupio za objavu potpuno je jasno koliku su štetu napravili. Uništili su dobar dio namještaja. Slomili stolicu, potrgali drvene ladice na ormarićima, madrac je bio toliko prljav da je domaćinima preostalo samo kupiti novi. Slomili su i ladicu u zamrzivaču.

Foto: Foto čitatelja

''Sve sam do kraja vidio tek kada smo ušli pospremiti nakon njihovog odlaska. Čak su zamijenili vrata od jedne sobe vratima od spremišta, jer je na njima napravljena rupa, nastala očito od udarca šake. Nismo do sada imali ovakvih iskustava, ne mogu reći. Tako da me ovo zapravo zateklo. Morao sam odgoditi ulazak gostima koji su dolazili nakon njih, jer nisam mogao sebi dozvoliti da uđu u takav apartman. Planiram tražiti naknadu štete. Poslao sam im i poruku da se čujemo u ponedjeljak'', ispričao nam je iznajmljivač.

Računa kako je ukupna šteta na apartmanu 1900 eura, to jest 4200 eura ako želi da mu se namještaj poklapa, jer nije moguće npr. kupiti samo jedan stolac iz seta od četiri ili šest. "Viva la turizam" zaključio je ogorčeno.

''Dugo već ne uzimam polog za eventualnu štetu, puno putujemo po svijetu i nigdje to nismo doživjeli. Shvatio sam da se radi o povjerenju. Ja ne želim da se ljudi osjećaju nelagodno kad dolaze kod mene. Kažem nisam čak više ni jako ljut, ali svakako ću poduzeti nešto da se nadoknadi šteta i meni i gostima koji nisu mogli ući u apartman po dogovoru'', kaže nam.