Pogledajte što dolazi prema Hrvatskoj, DHMZ upalio alarme: Ove regije su prve na udaru

Hrvatskoj u poslijepodnevnim satima stiže pravo nevrijeme, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je niz upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Za četvrtak su upaljeni narančasti meteoalarmi, što znači opasno vrijeme, a najkritičnije je u riječkoj i gospićkoj regiji, kao i na Kvarneru i zapadnoj obali Istre.

Prema prognozi DHMZ-a, mjestimice se očekuje obilna kiša, osobito na riječkom i podvelebitskom području, s mogućim količinama oborine od 70 do 110 milimetara. Meteorolozi upozoravaju građane da budu spremni zaštititi sebe i imovinu jer je moguće poplavljivanje prometnica i objekata, a nije isključena ni poteškoća u opskrbi električnom energijom, vodom i komunikacijama. “Opasni su uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti i mogućeg proklizavanja na mokrim kolnicima”, upozorava DHMZ.

Danas promjenjivo, vjetrovito, mjestimice s kišom. Kiša ponajprije u zapadnim predjelima gdje će lokalno biti obilna, a prema prema večeri i u noći izraženiji pljuskovi i grmljavina vjerojatni su i drugdje. U unutrašnjosti umjeren i jak jugozapadnjak, na Jadranu jako i olujno… pic.twitter.com/ZApDihl1Cr — DHMZ (@DHMZ_HR) October 23, 2025

Danas je vrijeme djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, no lokalni pljuskovi i grmljavina najizgledniji su tijekom poslijepodneva u sjevernim krajevima, dok su rano ujutro zabilježeni i na krajnjem jugu. Tijekom dana vjetar postupno mijenja smjer, od sjeverozapadnog prema jugozapadnom, a na Jadranu se očekuje umjeren i jak zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje i olujni udari koji će u večernjim satima slabiti. Najniža jutarnja temperatura bila je između 6 i 11 °C, a na Jadranu od 12 do 17 °C, dok se najviša dnevna kreće od 14 do 17 °C, na moru između 17 i 21 °C.

Prema Dunji Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a i prognostičarki HRT-a, četvrtak donosi naglu promjenu vremena u gotovo svim dijelovima zemlje. Na istoku Hrvatske dan je započeo djelomice sunčano, no prema večeri i noći očekuje se porast naoblake te kiša i grmljavina, uz umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura oko 13 °C, a dnevna između 22 i 24 °C.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj će također biti iznadprosječno toplo, uz 20 do 23 °C, ali i rastuću vjerojatnost za kišu i grmljavinu tijekom večeri i noći, kada će vjetar naglo okrenuti na sjeverozapadni. Na zapadu Hrvatske očekuje se kiša s grmljavinom, povremeno i obilnija, osobito u drugom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu će puhati jako i olujno jugo, a temperatura će se kretati između 15 i 20 °C. Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije bit će većim dijelom dana oblačni i nestabilni, uz kišu i grmljavinu češće poslijepodne i u noći. Jugo će biti umjereno do jako, ponegdje i olujno, uz umjereno valovito more. Na jugu Hrvatske slična situacija, promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali već od sredine dana mjestimice kiša, a u noći moguće i obilniji pljuskovi.

Nestabilno razdoblje nastavit će se i u nadolazećim danima. U unutrašnjosti Hrvatske se očekuje promjenjivo i manje toplo vrijeme, s mjestimičnom kišom i pljuskovima, dok je u subotu veća vjerojatnost za suho jutro uz maglu. Na Jadranu će također biti promjenjivo, uz povremenu kišu češću u nedjelju. U petak će još biti vjetrovito, ali će zapadni vjetar postupno slabiti i okrenuti na sjeverozapadni, dok će se za vikend ponovno pojačati jugo i jugozapadnjak.