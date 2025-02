Pogledajte ovo kinesko čudo: Najveći viseći most na svijetu izgradili u tri godine, lokacija oduzima dah

Kinezi su još jednom zadivili svijet brzinom, ali i konstrukcijom koju su napravili. Naime, sredinom prošlog mjeseca u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guizhou je završena izgradnja konstrukcije mosta koji će biti najviši na svijetu. Ovaj viseći most se gradi na velikom kanjonu Huaying i to na visini od 625 metara od površine rijeke, što je jednako visini dva Eiffelova tornja. Most će biti dug 2.890 metara, s tim da će raspon samog visećeg dijela biti dug 1.420 metara. Ovo će biti najveći viseći most na svijetu, a koji je izgrađen na planinskom području. Izgradnja je počela 2022. godine, prošli mjesec je postavljen i posljednji dio željezne konstrukcije težak 215 tona, a sam most bi ove godine trebao biti otvoren za promet. Radovi će koštati 280 milijuna dolara, a most će smanjiti vrijeme putovanja kroz kanjon za 70 minuta.

